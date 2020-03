Dr. Luis Arismendi, experto laboral: Son incomprensibles las medidas anunciadas

Para el Dr. Luis Arismendi, profesor universitario, experto en Derecho Laboral, las medidas adoptadas en supuesto beneficio de los trabajadores, con el fin de que éstos no se contagien del coronavirus, son incomprensibles.

En entrevista concedida a Elimpulso.com. el especialista manifestó que hay que preguntarse para qué sirve la extensión de la inamovilidad laboral, reiteradamente prorrogada por este régimen, si el decreto de la Ley Orgánica del Trabajo, del año 2012, contiene disposiciones relacionadas con las regulaciones de la actividad laboral.

Desde hace veinte años sobre este particular no existen datos, estadísticas, ni estudios sobre la eficacia o los resultados de esa medida. No deja de ser más que un ritual. Lo que sí se ha visto es que ahora hay más jueces laborales que inspectores y aquellos son los que se encargan de todo.

Al mismo tiempo, el régimen, violando la Constitución, discrimina a los trabajadores al anunciar que tendrán beneficios salariales sólo quellos que posean al carnet de la patria; es decir, a quienes pueden ser leales a Maduro. Sólo a ellos se les garantiza tener un bocado de comida.

Ni siquiera en el momento más difícil y preocupante que está viviendo la población, cuando se requiere de la mayor solidaridad y de que los gobernantes tienen que actuar en pro de todos los gobernados, este régimen deja de ser atrozmente discriminatorio, cruel, insensible, señala.

“No se puede obligar a nadie a partidizarse, a inscribirse en el partido de quienes están en el poder. Lo que está haciendo el régimen es ejercer presión por la necesidad que tiene la gente”.

En relación al sistema sanitario venezolano, el Dr. Arismendi manifestó que, desde hace mucho tiempo, se han venido denunciado las precarias condiciones en que se encuentran los hospitales y demás centros dispensadores de salud. Ahora con esta situación es de temer consecuencias muy graves, ya que los principales perjudicados serán los propios médicos, personal de enfermería y auxiliares, ya que de contagiarse algunos de ellos sería calamitosa la realidad que se presentaría para atender a los enfermos que provengan de distintas partes.

Y la mayor preocupación es de la mayoría de las personas que trabajan al día, de los que viven del rebusque, de quienes no tienen un trabajo formal y tienen que salir a la calle para buscar el sustento de su familia y de ellos. En ese renglón están todos los que venden algo y los que trabajan a destajo.

“No sabemos cuánto tiempo van a aguantar en sus casas, ya que si el régimen está obligando a la gente a permanecer en sus domicilios también ha debido previsto la alimentación que se requiere para mantenerse aislados obligatoriamente o socialmente como se pregona”.

Difícil es la vida que esta llevando toda esa gente que, hasta hace una semana, salía muy temprano a la calle a buscar el pan del día y hoy no puede hacerlo. Porque se habla de una cuarentena, que puede prolongarse no unas semanas, sino meses. Y, ¿cómo se puede subsistir sin comida? De verdad que la situación se ha vuelto crítica y amenaza con ser peor, sentenció.