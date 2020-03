Venezuela es el tercer país con mayor vulnerabilidad para enfrentar el coronavirus #24Mar

La Comisión Mixta para el Seguimiento y Atención del Covid-19 en Venezuela de la Asamblea Nacional reveló este martes que el país ocupa el tercer lugar con mayor vulnerabilidad para enfrentar la pandemia del coronavirus.

“Venezuela es el tercer país con mayor vulnerabilidad para enfrentar al virus, nuestros hospitales no tienen agua o electricidad, 80% del país tiene limitaciones para recibir agua, si nos vamos a la electricidad es lo mismo, 90% de los estados presentan fallas eléctricas”, alertó la diputada Manuela Bolivar.

La parlamentaria puntualizó que “cuando el paciente llega a los centros de salud no tienen lo básico para entender. Los hospitales no tienen ni desinfectante, las enfermeras no tienen tapaboca o alcohol. Esto viene por un sistema de desinversión de la salud publica que lleva años”.