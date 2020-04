Machado: No es sacar a Maduro, es impedir que las mafias regresen #8Abr

En una entrevista a El Nacional, María Corina Machado, dirigente del partido Vente Venezuela, aseguró que es necesario garantizar que el gobierno de transición tenga todos los incentivos, límites y restricciones para evitar que “aquellos que hoy son parte del estatus quo puedan convertirla en una transacción estilo ruso o nicaragüense”

“No basta con sacar a Maduro. Es indispensable, pero no es suficiente. Hay que desmontar un ecosistema criminal-terrorista. No solamente en su cúpula, sino en toda su estructura, y eso pasa por desenmascarar a los cómplices externos e internos que pretenden mantenerla”, manifestó Machado.

La exdiputada puntualizó que este proceso de transición tiene que priorizar el combate a la corrupción. Señaló que “la solvencia moral de quienes la guíen es indispensable”.

Tienen que ser personas probas y capaces que generen confianza en los ciudadanos, la Fuerza Armada Nacional y en nuestros aliados internacionales. El mecanismo de selección de los integrantes del gobierno de transición debe garantizar la representación amplia de la sociedad y no una distribución de cuotas entre partidos”