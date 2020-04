Rivas: No se están cumpliendo los parámetros asistenciales con los infectados por coronavirus #9Abr

En un contacto telefónico para Elimpulso.com, el presidente del Colegio de Médicos en el estado Lara, René Rivas, cuestionó que en la entidad no se estén realizando los procedimientos o parametros asistenciales establecidos a nivel internacional para combatir la pandemia del coronavirus.

En detalle, Rivas indicó que las autoridades regionales están manejando muy discretamente la información de los pacientes infectados que se encuentran en estado crítico.

“Con el caso del señor Trino Velazco no se dio un seguimiento clínico del paciente, tampoco hubo un pronunciamiento por parte de la autoridad médica y se llevaron a cabo parámetros asistenciales que no están establecidos a nivel internacional. Como gremio no nos parece que se maneje tan discretamente la información de los pacientes que están en estado crítico. Debe darse un parte clínico a la ciudadanía que sirva de enseñanza, para que contribuya a la prevención del Covid-19“, precisó Rivas.

Sobre el fallecimiento del primer paciente contagiado por la COVID-19 en la entidad, Rivas señaló que la información que el gremio médico maneja hasta ahora es que Velazco se encontraba en el Centro de Diagnostico Integral (CDI) de San Jacinto entubado, conectado a un respirador.

“No conocemos el personal médico ni de enfermería que está atendiendo a los pacientes que son tratados en el CDI de San Jacinto. La autoridad regional maneja la información de una forma muy discreta. Lo que sí sabíamos es que el señor Trino estaba entubado conectado a un respirador. Ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos y falleció”, detalló el galeno.

Recordó que en el estado Lara hay un conjunto de profesionales de la medicina que están preparados y capacitados para atender este tipo de pandemias y señaló que si la cifra de infectados sigue incrementándose en la región, al personal de salud le tocará asumir estos casos.