Trabajadores de la construcción en Lara a punto de colapso por la extensión del estado de alarma

Este lunes a propósito de la extensión del estado de alarma por 30 días en todo el país decretado por Nicolás Maduro, el sector construcción sigue en la debacle que empezó mucho antes de la aparición del coronavirus COVID-19 en el estado Lara y en toda Venezuela.

Hector Contreras secretario ejecutivo del grupo de constructores de la región indicó que ya las condiciones del sector construcción venían muy golpeadas por la crisis económica que vive el país y además consideró que el más afectado con toda esta situación es el trabajador de este sector.

“El trabajador de a pié, ese obrero, ese albañil, el carpintero, ese electricista que dependen de su nómina semanal está siendo afectado con esta situación de cuarentena. Ya veníamos de una crisis generalizada. El sector construcción estaba paralizado casi en un 95% desde el año pasado, las obras en el estado Lara eran contadas con los dedos. Estas habían arrancado con una nómina mínima. Empresas que tenían hace 8 años 2000 trabajadores a principio de año no pasaban de 20 trabajadores”, dijo Contreras a Elimpulso.com

El dirigente aseguró que los trabajadores de la construcción con la pandemia de la COVID-19 están desasistidos. “Estábamos trabajando bajo unos acuerdos muy por encima del salario mínimo que estableció el régimen y en este momento como una oferta engañosa nos dice a todos que van a reconocer un pago pero del salario mínimo que son 250 mil bolívares más los 200 mil bolívares del bono de alimentación. Cuatrocientos 50 mil bolívares a lo sumo que no le alcanzan a nadie. Que se puede comprar en este momento cuando la carne ya pasó de 400 mil bolívares el kilogramo, por ejemplo”.

Contreras aseguró que lo propuesto por el régimen de Nicolás Maduro es una estafa más, “esto no soluciona nada y para esto se necesita abrir un gran debate sobre todos estos temas. La construcción está completamente paralizados, seguimos en discusiones con los empresarios porque algunos mantuvieron sus nóminas por lo menos hasta la primera semana, pero la segunda semana ya no era lo que estábamos cobrando, sino unos montos parecidos a los del salario mínimo, que igual son insuficiente. Pero como forzamos nosotros a ese empresario a que pague lo que venía pagando si no está generando. Me debo poner en los zapatos de los empresarios, porque aquí se trata de que todos nos pongamos de acuerdo”, sentenció Contreras.

El dirigente gremial indicó que todos los trabajadores están dispuestos a seguir, “pero de aquel lado como salen a relucir los recursos si no los hay. Esta es la realidad de todo el país. Por ahí se habla del Plan País y de otras iniciativas, pero ninguna va a tener posibilidad de éxito si no incluyen en ese debate el sentir de los trabajadores. Hoy con la pandemia hay que buscar la protección de los trabajadores, pero ya estamos llegando a niveles de desesperos, porque qué hace un padre cuando sus hijos empiecen a pedirle comida, que hace un padre cuando tenga necesidad de un gasto que deba hacer y no tiene los recursos a la mano y aquellos que que recibían alguna ayuda del exterior y sus familiares también están comprometidos y todos colapsados a nivel mundial. Todos estamos afectados con este problema”, finalizó Contreras.