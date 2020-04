InfografíaIMP ¡Grave! Hospitales sin agua e insumos para combatir la covid- 19

El Colegio de Enfermeras de Venezuela en la voz de Ana Rosario Contreras, confirmó los datos de la encuesta Impacto Covid 19, la cual revela que 90% de los hospitales no tienen gel desinfectante, jabón, guantes ni tapabocas. La escasez de agua es alarmante

Al borde de una crisis sin precedentes se encuentra el Sistema de Salud en el país pues no cuenta con las condiciones mínimas para atacar el nuevo coronavirus, que ha cegado la vida de miles de personas alrededor del mundo.

La encuesta Impacto Covid- 19, desarrollada por la Comisión de Expertos para la Salud de la Asamblea Nacional, reveló que desde el 10 al 12 de abril, más del 50% de los hospitales no contaba con tapabocas, más del 60% tampoco tenía guantes, 70% carecía de jabón y, la cifra más alarmante, el 90% de los hospitales estaba sin gel desinfectante.

Estos datos fueron corroborados por el Colegio de Enfermeras de Venezuela en la voz de Ana Rosario Contreras, quien señaló que a estas carencias se suma el desabastecimiento de agua potable, recurso fundamental para evitar la propagación del virus.

“Desde el año 2018 venimos sufriendo los embates de la crisis humanitaria con la escasez de insumos y, ahora, envueltos en esta situación pandémica, nos encontramos muy desasistidos”, dijo.

De acuerdo con su declaración, funcionarios del régimen de Maduro hicieron llegar material proveniente de la ayuda humanitaria a algunos centros de salud. No obstante, es insuficiente ante el gran número de necesidades. “En los 42 centros de salud que tenemos en la ciudad capital queremos que por lo menos tengan un gel alcoholado. No tenemos dotación suficiente de guantes ni los equipos de protección personal recomendados por la Organización Mundial de la Salud”.

En este contexto, hizo un llamado al Estado Venezolano a cumplir con responsabilidad de dotar los hospitales de los insumos necesarios para frenar la pandemia. “Tienen la obligación de garantizarnos el derecho a la vida y unas condiciones de trabajo decentes, sin riesgos. En este momento, no tenemos las barreras de protección sino que pretenden darnos una mascarilla descartable y que nos dure 7 días”.

Es importante mencionar que 1200 litros de gel fueron entregados a los hospitales entre el 10 y 13 de abril, como parte de la ayuda humanitaria gestionada por Juan Guaidó, dijo.

El drama del agua

La única vacuna conocida contra la covid- 19 es lavarse las manos. Esta es la premisa de la Organización Mundial de la Salud, no obstante, ¿cómo enjuagarse las manos por 30 segundos si el agua no llega a las casas ni hospitales?

“Las fallas del servicio de agua en los centros de salud es casi igual al de los hogares venezolanos , situación que impide la práctica fundamental del lavado de manos”.

No podemos cuidar la vida de otro ser humano exponiendo la nuestra, dijo Contreras. “La enfermería es la primera línea de contención del virus. No hay ninguna ley que nos obligue a ofrecer servicios si el Estado no nos proporciona la protección efectiva y eficaz: protector ocular, gorro, mascarilla quirúrgica, guantes y desinfectantes”.

En este sentido, la dirigente del gremio señaló que no se niegan a atender pacientes pero el Estado debe asumir su responsabilidad en la dotación de barreras de protección.

“A la población le pedimos, quédese en su casa. Nosotros nos sentimos muy solos, no queremos héroes en el cementerio ni ser parte de las estadísticas de infectados. Queremos estar sanos y servirles, por eso necesitamos los insumos con urgencia”.