Abrams: La transición democrática no puede empezar con Maduro, lo mejor es que salga hoy #17Abr

El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams, explicó que los noruegos podrían llevar a cabo una serie de negociaciones con ambas partes en Venezuela, lo que podría resultar positivo. En este sentido, aseguró que la nación norteamericana mantiene el contacto con Noruega. . "Ahora las presiones son muchísimas debido a varias cosas. Las negociaciones serias comienzan con el conocimiento y el entendimiento", expresó en una entrevista exclusiva para VPItv. . Explicó que la nación norteamericana no tuvo nada que ver con la mesa de diálogo que se desarrolló en Barbados y en Noruega el año pasado. . "A los venezolanos queremos decirles que estamos a su lado en la lucha para Venezuela, así como para la economía, democracia y prosperidad", concluyó. Abrams agregó que, tras la situación política que se vive en Venezuela, Nicolás Maduro, no se encuentra en condiciones de vender petróleo por no contar con los recursos necesarios. . En cuanto a países como Rusia y China, explicó que se mantienen ahí tras un interés, tal es el caso de los chinos, en vista de que el país sudamericano tiene una deuda pendiente.