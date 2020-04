Jorge Rodríguez reportó 29 nuevos casos de COVID-19 en Venezuela para un total de 256 #19Abr

Jorge Rodríguez informó en horas de la noche de este domingo 19 de abril que en las últimas 24 horas se han registrado 29 nuevos casos de personas contagiadas de la COVID-19, llegando a la cifra de 256.

Indicó que la distribución de estos casos se debe a 3 personas que llegaron desde Colombia, 5 del estado Miranda y el mayor foco del día: 21 personas del estado Nueva Esparta, los que contó tienen que ver con los casos registrados en una academia de béisbol de la entidad.

Por esta razón, Rodríguez señaló que Nicolás Maduro anunció un decreto de toque de queda en el estado Nueva Esparta para evitar que la propagación de este virus. La cuarentena será entre las 4:00 PM hasta las 10:00 AM.

Mencionó que este toque de queda se mantendrá “hasta que las autoridades logren detener la cadena de contagios“.

Con respecto a los casos de la academia de béisbol, aseguró que hubo avaricia, ya que se programó un proceso de chequeo de talentos beisbolitas con un ‘scout’ de un famoso equipo de las Grandes Ligas. Ante esto, señaló al gobernador del estado Nueva Esparta: “No se coma la luz, si no puede o no quiere ayudar, no estorbe“.

Hasta este domingo por la noche, Miranda encabeza la lista con 78 casos positivos de COVID-19 (dos fallecidos). Distrito Capital 31 (dos fallecidos), Nueva Esparta 41, Aragua 29 (un fallecido), La Guaira 14, Trujillo 7, Barinas 7, Lara 5 (1 fallecido), Los Roques 4, Zulia 4 (1 fallecido), Táchira 4 (1 Fallecido), Portuguesa 3, Anzoátegui 2, Bolívar 2, Falcón 2, Sucre 2, Yaracuy 2, Apure 1, Cojedes 1, Guárico 1, Mérida 1, Monagas 1, 5 personas provenientes de Colombia sin especificar lugar de estadía, para un total de 256 casos positivos.