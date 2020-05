Guillermo Palacios: Maduro fabrica supuestos conflictos y evade los problemas que aquejan al país

Para el diputado a la Asamblea Nacional por el estado Lara, Guillermo Palacios, el régimen de Nicolás Maduro fabrica supuestos conflictos para mantener control social sobre la población y continuar en el poder, obviando los verdaderos problemas que mantienen una crisis humanitaria sin precedentes en Venezuela.

“Maduro elude hablar de los problemas del país. No habla claro sobre lo que ocurrió en la cárcel de Guanare; ni ha fijado posición sobre la avioneta que cayó en el Municipio Torres en el estado Lara y menos se ha referido a los venezolanos que están deambulando en las fronteras del país, que han tenido que regresar producto de la pandemia, como el caso de los ciudadanos que fueron arrollados y murieron en Perú”.

Citó Palacios que Maduro no se ha referido a la situación de violencia que se presentó en la cárcel de Guanare donde resultados muertos más de 46 reos y alrededor de 70 heridos. Tampoco sobre el enfrentamiento entre bandas en el barrio José Feliz Rivas en el Municipio Petare, donde bandas han mantenido un enfrentamiento durante 5 días, que tienen a la población de la zona en zozobra, sin que las autoridades intervengan y sin saber cuántos muertos o heridos de personas inocentes que habitan en esa zona”.

Por otra parte, indicó que el régimen hace caso omiso a la situación que estamos viviendo en los estados, con el colapso de los servicios públicos. Dijo que en el Estado Lara los cortes de luz se han incrementado y los mismos suceden a cualquier hora del día o la noche, no existe un plan de racionamiento. Agregó que esa misma situación sucede con el agua y el gas doméstico.

“Hay zonas en Barquisimeto y otros sectores del estado Lara que tienen meses sin el preciado líquido, no pueden cumplir con los requisitos de prevención del coronavirus porque no tiene agua para lavarse las manos, la ropa y sus casas para mantener los niveles de higienes necesarios para combatir el virus COVID.19. No hay gas para que la gente pueda cocinar, pues el poco que hay ahora lo bachaquean, piden dólares para llenar una bombona”.

Dijo que otros de los problemas graves que están enfrentando los venezolanos es la falta de gasolina, situación que el régimen no atiende y a su juicio esta situación se torna peligrosa porque puede detonar en un conflicto social. “Al no tener combustibles no se pueden transportar los alimentos, no se puede movilizar el transporte público, no se pueden movilizar los trabajadores de la salud, entre otros problemas”.

Crisis

Sostuvo que Maduro está pendiente es de unas supuestas invasiones y atentados en su contra. “Maduro tiene una orden de captura y están ofreciendo 15 millones de dólares, creo que nadie se atreva a matarlo porque, según los solicitantes, la instrucción es capturarlo”, expresó el diputado Palacios.

“Aquí hay una serie de problemas reales en el país que el régimen no los quiere abordar sencillamente porque son su responsabilidad y por eso es que hemos dichos que para que se pueda resolver problemas tan álgidos como estos y otros necesariamente tiene que instalarse un Gobierno de Emergencia Nacional, para logra financiamiento externo, que genere confianza con los países aliados para que nos ayuden en la crisis humanitaria que hay en Venezuela”.

Sobre el caso de la avioneta que cayo aproximadamente hace 8 días en el Municipio Torres, en el Caserío San José de la Parroquia el Blanco, informó Palacios que las autoridades llegaron al sitio del siniestro después de 3 días.

“En ese intervalo les dio tiempo suficiente para borrar las evidencias, y rescatar la droga que había en la aeronave. Nunca fueron identificados el piloto y el copiloto. Ni van a encontrar evidencias de lo que es la ruta de tráfico de drogas, según los pobladores de la zona pasan muchas avionetas”.

Agregó que es extraño con tantos radares que dicen tener el régimen, que no hayan detectado esta avioneta que al parecer seguía la ruta del narcotráfico.

Finalmente anunció que va a llevar el caso ante la Comisión de Política Interior para que se abra una investigación y se determine si esa avioneta siniestrada traía un cargamento de drogas, por lo que no fue investigado por las autoridades.

“Nosotros vamos a investigar sobre este caso porque se presume que esto fue tráfico de droga y el gobierno se está haciendo el loco”, insistió el parlamentario larense