OPINIÓN Predicaciones inconvenientes #5May

He oído con atención las predicaciones de algunos líderes cristianos. Llámense pastores, curas, rabinos, laicos etc quienes aseguran que la Pandemia pasará y Dios bendecirá al mundo y las cosas serán mejores. Ese tipo de prédica no es mala. Y no la condenamos. Pero está muy lejos de la realidad, lejos de la agenda que Dios tiene para el mundo. Dios no va a establecer su reino bonito en un mundo cargado y azotado por el pecado como afirman los “teólogos políticos optimistas”. En la BIBLIA DIOS, el SEÑOR Jesucristo, por ninguna parte afirma que el mundo va a estar mejor en el futuro. Todo lo contrario. Es claro. “Les digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo. En el mundo, ustedes habrán de sufrir; pero tengan valor: yo he vencido al mundo” Juan 16:33. Está dejando claro que esa es la realidad y la Pandemia lo ha demostrado. La aflicción, el sufrimiento, la tribulación no ha respetado millonarios, letrados, intelectuales, gobernantes científicos, médicos etc. Sobre todos han caído aflicciones y esa será la constante en un mundo tomado por el pecado.

Pero habrá un pueblo que en medio de estas aflicciones alcanzará paz. Se levantará para alabar su santo NOMBRE por cuanto anda unido con ÉL. Por cuanto sabe que ÉL ha vencido el mundo. Lo que pasa es que al cristiano le encanta que le digan cosas que le agraden, que lo entretengan solo con buenas noticias. Le molesta que le digan la verdad verdadera que está bien clara en las SAGRADAS ESCRITURAS. Y los líderes, evangelistas cristianos, se “vacían” en optimismo delante de sus seguidores por cuanto les beneficia. Predicar solo lo bueno y pedir arrepentimiento de lo malo para “recibir” la bendición, les trae beneficios económicos.

Desde el principio Dios mostró a la humanidad que las cosas irían de mal en peor. Si leemos con mediana atención el capítulo 2 de Daniel vamos a descubrir la verdad de lo que estamos diciendo. El sueño del emperador Nabucodonosor muestra el transcurrir de la historia aún sin desarrollarse. Una Profecía cumplida. Soñó con una gran estatua donde “La cabeza de esta imagen era de oro puro; su pecho y sus brazos, de plata; su vientre y sus muslos, de bronce; sus piernas, de hierro; sus pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido” Dan.2:32,33. La estatua y los metales hoy día nos muestran que la cabeza de oro era precisamente el tiempo de Babilonia La Grande, donde Nabucodonosor era el gobernante y es el tiempo de la maravilla de los Jardines Colgantes de Babilonia.

Del oro caemos a la plata. Un metal de menor valor, que es el tiempo cuando los Medos y los Persas acaban con el reinado de Babilonia y toman el control del gobierno en el mundo, más nunca igualaron a su antecesor. Luego aparece el mundo helenístico con el gran Alejandro Magno como emperador, representa el vientre y los mulos de bronce de la estatua, un metal de menor valor que el oro y la plata, quien llevó su Imperio hasta las fronteras con la India. De allí, pasamos a las piernas, cuando el Imperio Romano de Occidente derroca el de Alejandro y toma el control del mundo conocido. Y finalmente pasamos a los pies de la estatua, en parte hierro y en parte barro cocido que representa la historia contemporánea. La Unión Europea. Evidentemente un proceso histórico en decadencia.

Es por ello, que no podemos ni debemos crear falsas expectativas a la gente. Lo que Dios si va a hacer y de eso Ud. puede estar seguro, que si le es fiel a su Palabra, obediente a sus mandatos y leal en una adoración verdadera va a estar con Ud. en todo momento de su vida y en los momentos más difíciles le va a sostener y le va a proveer de lo que Ud. necesite hasta que se manifieste en su SEGUNDA VENIDA a esta TIERRA. ¡Esa si es la promesa!

