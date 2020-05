Carlos Vecchio: Régimen impulsa falso positivo para tapar verdaderos problemas de Venezuela

El embajador de Venezuela ante los Estados Unidos, Carlos Vecchio, negó cualquier relación del Presidente Encargado Juan Guaidó con la operación Gedeón y criticó que el régimen de Nicolás Maduro utilice la situación para “para desviar la atención de los temas clave de la crisis en Venezuela, mientras quien usurpa el poder continúa saqueando el oro y el petróleo de Venezuela a costa del dolor y el sufrimiento del Pueblo Venezolano”.

Vecchio alertó a la comunidad internacional que el régimen de Maduro pretende manipular y engañar con estos eventos para avanzar en más persecución contra los liderazgos sociales y políticos en Venezuela, contra funcionarios del Gobierno Interino, y especialmente contra el Presidente Legítimo Juan Guaidó.

“El Gobierno interino ha dejado suficientemente claro, y lo reitero hoy, que la relación que mantuvieron los miembros de la Comisión de Estrategia, Juan José “JJ” Rendón y Sergio Vergara, con la empresa SilverCorp no pasó de una exploración de escenarios y proyectos, que en definitiva nunca fueron autorizados. Dichos encuentros culminaron en noviembre de 2019; y bajo ningún concepto abordaron planes de asesinato como afirma con mentiras el dictador Maduro” dijo Vecchio

El embajador no negó que hayan existido conversaciones exploratorias entre la Comisión de Estrategia y la empresa SilverCorp, sin embargo “eso no implica que tengamos responsabilidad con los eventos del fin de semana. No somos responsables de acciones aisladas ejecutadas seis meses después por SilverCorp. Hemos dejado claro que esa relación fue cortada desde el año pasado. Aquí lo que hay que investigar es quién financió la operación ejecutada, lo que permitirá identificar quién está detrás de ella. Aquí lo que tenemos que preguntarnos es a quién le convenía ejecutar una operación que ya había sido develada por los medios de comunicación, además de la conocida detención del ciudadano Cliver Alcalá y la confiscación de las armas en Colombia. Todo apunta al régimen narcoterrorista de Maduro. Maduro, con asesoría cubana, quiso recrear su versión de “Bahía de Cochinos”, la cual fue ejecutada de manera inverosímil”.

El Embajador enfatizó que “el régimen de Maduro habla de cantidades de detenidos y asesinados durante la trama de Macuto pero oficialmente no precisa información sobre los muertos. ¿Dónde están los muertos, sus nombres? Nadie sabe . Todo es una manipulación ¿Dónde está el parte oficial de la operación? ¿Por qué solo se muestra a 2 ciudadanos americanos, visiblemente rindiendo testimonio bajo coacción? ¿Por qué muestran “pruebas” que ya han mostrado recurrentemente en las ollas y falso positivos anteriores? Como de costumbre, solo se concentran en su propaganda contra Estados Unidos, Colombia y el Presidente Guaidó para desviar la atención de los temas clave del país”.