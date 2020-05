Diputado Alvarado: Cada día que permanece Maduro en el poder se paga con más vidas humanas

La trágica crisis que viven los venezolanos, sólo puede solucionarse con ayuda internacional masiva y extraordinaria y eso sólo puede gestionarlo un nuevo gobierno. Maduro agrava todos nuestros problemas, asegura el economista y diputado a la Asamblea Nacional, Ángel Alvarado.



El parlamentario explicó que las cifras de inflación del mes de abril (80% según el Índice Nacional de Precios al Consumidor de la Asamblea Nacional) son aceleradas por la situación que ha generado en todo el mundo el COVID-19: recesión mundial, desplome de los precios del petróleo y la recesión doméstica, es decir, la pérdida del valor del bolívar. “El venezolano está entre dos males, la pandemia y el hambre bíblica, como la cataloga el World Food Program de la ONU”, afirmó Alvarado.



El economista describió el escenario que están sufriendo todos los venezolanos para concluir que estamos ante un juego trancado que nos desgasta a todos: “según la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela, hay un 95% de sub-registro en los casos de Covid-19 y según el Reporte Global de la crisis de alimentos de 2020, 9.3 millones de venezolanos padece hambre todos los días, 30% de los niños menores a 5 años y 24% de las mujeres entre 15 y 49 años sufren de anemia. Esto no es una película de terror, es la vida real del venezolano, esta es la hambruna destruyéndonos”, alertó el diputado.



Alvarado reflexionó sobre la posibilidad de salir de la cuarentena para superar el hambre, alertando los riesgos y dificultades de ello en un país donde “no hay tests suficientes, no hay respiradores, no hay gasolina, nuestro sistema de salud es absolutamente precario. Estamos enfrentando a la muerte, ni más ni menos”, aseguró.



El diputado, a pesar de apuntar la gravedad de la situación, instó a los venezolanos a no dejarse derrotar emocionalmente por la tragedia: “Soy diputado por Petare, de donde me llaman cada día a decirme ´no tengo comida´. La respuesta de nuestro equipo es mantener activos los comedores de Alimenta la Solidaridad Petare, organizamos jornadas de salud, llevamos agua y jabón a las familias, se hacen mascarillas. Les digo: cumplan su propósito, bien sea este cuidar a un enfermo, mantener a salvo a su familia o construir respiradores y salvar vidas. Ésta es la única manera de no perder la batalla emocional”, exhortó Alvarado.



El parlamentario insiste: “en Venezuela quien tranca el juego es Nicolás Maduro. Aunque la pandemia dificulte más la reconstrucción de nuestro país, porque el mundo entero entró en crisis, la única manera de recibir y gestionar ayuda internacional es con un nuevo gobierno. Urge activar los mecanismos para lograrlo con la unión de los venezolanos”.

Según el legislador, este es un compendio resumido de varias entrevistas hechas a través de la radio y la televisión nacional e internacional, las cuales recogen su posición y su criterio.