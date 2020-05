Transbarca es deficiente y transporte privado no da abasto, dicen habitantes de zona norte #12May

De 1 hasta más de 3 horas deben esperar, bajo el inclemente sol, los habitantes de las parroquias El Cují-Tamaca para trasladarse desde o hacia Barquisimeto en una unidad del Sistema de Transporte Masivo (Transbarca).

Las afirmaciones fueron dadas a Elimpulso.com por los propios afectados, quienes se encontraban en la parada de la calle 22, específicamente frente al pediátrico Dr. Agustín Zubillaga.

“La gobernadora dice que para la zona norte hay habilitadas 10 unidades, pero eso no es así, yo tengo aquí más de una hora esperando. Dicen que todo está bien pero eso es mentira. Los pocos que cargan son los privados y hay quienes no tenemos para pagar a diario el pasaje”, dijo una señora mayor que se mantuvo en el anonimato.

Los transportes privados que se dirigen a la zona norte tienen establecido no cobrar más de Bs. 5 mil, sin embargo, aseguran los entrevistados que estos a veces cobran por encima de lo estipulado, unos Bs. 25 mil.

Algunos ciudadanos detallaron que para Duaca los precios pueden alcanzar los Bs. 60 mil.

“El sueldo no alcanza para pagar 50 mil bolívares por ir y venir”, dijo la consultada, quien además se quejó del trato que dan los choferes de las unidades, no solo las privadas sino los de Transbarca. “A los usuarios nos tratan mal, eso no debe ser así”.

A parte de esto, los usuarios aseguran que cada unidad sale completamente llena y que hay personas que con el afán de llegar a su destino se van incluso agarrados de la puerta, arriesgando su seguridad.