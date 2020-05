Fallecen seis pacientes renales por diálisis incompletas en Maracaibo

Las seis personas recibían el tratamiento de hemodiálisis solo durante dos horas por sesión, en vez del mínimo de tres horas y media, en el Centro de Diálisis de Occidente

Seis personas con insuficiencia renal crónica murieron en las últimas dos semanas en Maracaibo por no recibir completo el tratamiento de diálisis.

Estos pacientes renales se dializaban en el Centro de Diálisis de Occidente (CDO), según la información suministrada por una fuente a La Verdad.

Entre quienes perdieron la vida se cuentan dos hombres y una mujer de más de 60 años.

“Los dos hombre, que se veían bastante bien, murieron la semana pasada. A Alexis le dio un derrame cerebral y Rafael tenía la albúmina demasiado baja, todo por las malas diálisis, porque ellos siempre se dializaban, y también por la falta de insumos, no reciben hierro y complejo B desde hace un mes”, señaló la fuente.

El informante reveló que los seis enfermos fallecieron por complicaciones de salud ante los recortes en el tiempo de las sesiones de hemodiálisis.

Desde hace varios meses, los pacientes en esa unidad, como en otras en la capital zuliana, solo permanecen conectados a la máquina para el filtrado de las impurezas en la sangre durante dos horas, y una media hora más pocas veces, cuando deben estar un mínimo tres horas y media por sesión.

Y a esas sesiones deben someterse tres veces a la semana. Solo de esa manera puede garantizarse su sobrevivencia.

Entre las causas de la irregularidad en el tratamiento, el informante comenzó detallando el elevado número de máquinas dañadas.

“De 24 máquinas solo están funcionando 10. Allí hay un cementerio de máquinas. Y eso hace que sean muchos pacientes para pocas máquinas”, aseguró.

Agregó “el problema de la electricidad y la unidad no cuenta con planta eléctrica. Además, la falta de agua. Ayer (este jueves) estuvieron esperando más de medio día para dializarse porque no había agua y cuando llegó el camión no había gasolina para encender la bomba para descargarla. Es toda una tragedia”.

También mencionó que algunos pacientes por iniciativa propia faltan a una de las sesiones acudiendo así solo a dos a la semana por falta de gasolina.

Cabe recordar que La Verdad publicó el pasado 18 de diciembre la denuncia de varios pacientes renales sobre estos recortes en sus diálisis por máquinas dañadas.

Al menos cinco de las unidades de hemodiálisis, de la decena que funciona en Maracaibo, no contaban entonces con el total de máquinas dializadoras en completa operatividad, reseñó este medio.

“Esto de reducir las horas de sesión por máquinas inservibles hace que las personas permanezcan mal dializadas y se queden en sus casas contaminadas, con riesgo de morir”, advirtió Reymer Villamizar, presidente de la fundación Amigos Trasplantados de Venezuela.

Y el nefrólogo zuliano Manuel Domínguez insistió, en entrevista a La Verdad publicada el pasado 23 de diciembre, en que “cuando un paciente renal no recibe el tratamiento dialítico adecuado le pasa lo mismo que a un enfermo cardiaco, hipertenso o diabético, que no está recibiendo su dosis necesaria”.

“Poco a poco va minando su organismo y su sobrevida es cada vez menor”, aseveró.

Se refería a las consecuencias del recorte de tiempo y de la suspensión de la terapia en algunas unidades de diálisis de Maracaibo debido a la inoperatividad en la que se encuentra la mayoría de las máquinas y a las fallas de electricidad.

