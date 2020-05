VIDEO Andrés Cañizales: Estamos en un hoyo y no tenemos quien nos tire la cuerda para salir

El periodista e investigador nos habló de su aspiración a ser relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Afirma que el gobierno de Maduro no tiene capacidad ni interés de resolver la crisis humanitaria

La crisis político, social, económica y sanitaria venezolana es tan grave y sin posibilidad de ser resuelta, que nos tiene a todos los venezolanos en un hoyo y no hay quien nos tire una cuerda para salir de ella.

De esa forma la aprecia Andrés Cañizales, periodista, investigador, profesor universitario, escritor y analista, quien fue invitado por Elimpulso.com para examinar la situación venezolana y hablar de su aspiración a ser relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Es el único venezolano de los diez aspirantes que han quedado seleccionados por esta organización. Considera que es una competencia muy reñida, ya que el proceso de selección es muy exigente. Ahora habrá otro filtro en julio y la decisión definitiva será en septiembre.

Cañizales fue el único periodista, de los 300 académicos, seleccionado por la Unión Europea como más influyentes en Venezuela.

Como comunicador social mantiene un espacio en la cadena radial de Fe y Alegría, que le permite mantener contacto con la población y que ésta exprese sus preocupaciones, denuncias y planteamientos.

En cuarentena y sin apoyo

Venezuela, dice, es el único país que, desde hace ya varios años, tiene la mayor crisis humanitaria mundial por las dificultades para la alimentación, la salud y los servicios públicos, agravada por la aparición del coronavirus Covid-19, que ha obligado a la población a permanecer inactiva y encerrada en sus residencias.

Reconoce que necesariamente hay que protegerse de la enfermedad, como lo recomiendan los organismos internacionales de la salud, pero no existe, por parte del Estado, apoyo para las empresas y los trabajadores que no pueden cumplir sus actividades.

No hay política efectiva, afirma. Percibe que tampoco el régimen tiene credibilidad porque se ha caracterizado por mentir.

Las cifras sobre muertos y contagiados por la pandemia son dadas por los funcionarios y no por por especialistas en salud. Nicolás Maduro, la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, a nivel nacional; y los gobernadores,en cadena, a las once de la mañana, todos los días.

Los culpables son otros

El régimen en vez de informar hace publicidad y busca un protagonismo haciendo comparaciones con otros países.

Es así como en el caso de la pandemia critica a Ecuador, Perú, Colombia, Brasil y Estados Unidos. Acusa a Donald Trump, a Iván Duque y en esa línea, no asume responsabilidades.

En este orden de ideas, Cañizales se refiere a la falta de atención a las comunidades. El Observatorio Venezolano de los Servicios Públicos ha indicado que el 30 por ciento de la población carece de agua potable y sólo la obtienen a través de camiones cisternas.

Pero, el régimen recomienda el uso de agua y jabón para mantener la higiene ante la amenaza del coronavirus. Y acusa a otros de los problemas del país.

No habrá elecciones

La cuarentena le ha caído al régimen como anillo al dedo para ejercer mayor control social y acentuar la represión, impedir la movilización y aplacar la protesta, aunque ésta se ha hecho sentir hasta en poblaciones del medio rural por la falta de gasolina, de la cual hay una escasez total desde hace ocho semanas.

Cañizales no cree que este año haya elecciones parlamentarias, aprovechándose el régimen de la pandemia que impide las aglomeraciones, además que no se han adquirido las máquinas y demás equipos que fueron consumidos por el fuego en un incendio, cuya investigación no se hizo.

No ve a la oposición como una fuerza que ofrezca alternativa. Y es por eso que dice que estamos en un hoyo, del cual, hasta ahora, no tenemos cómo salir.