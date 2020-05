VIDEO Barquisimetanos incumplen el distanciamiento social #22May

View this post on Instagram

A pesar de que los casos de COVID- 19 en la entidad se han incrementado, larenses parecen no temerle al coronavirus y es que durante un recorrido por el centro de Barquisimeto pudimos constatar que no se está respetando el distanciamiento social. . Es importante recordar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) aconseja que en medio de la cuarentena colectiva, personas mantengan al menos un metro de distancia entre ellas para evitar la propagación del virus. . "Hay momento que nos olvidamos el distanciamiento y la gente se pega para que no la coleen", expresó Aracelis Morales. . Julia Pérez, otras de las personas consultadas por Elimpulso.com, afirmó que en la unidad de transporte donde se traslada al centro de la ciudad para realizar sus compras, no se cumple con esta medida de prevención. . "Cuando logro agarrar una unidad de transporte eso viene lleno y uno tiene que montarse para poder llegar a hacer las compras, ahí no se cumple ningún distanciamiento", manifestó. . Texto y video: Enrique Suárez . Cámara: José Enrique Arevalo . Lea más detalles en www.elimpulso.com . #DistanciamientoSocial #COVID19 #Coronavirus #Cuarentena #Barquisimeto #Lara #Venezuela #Información #News #Noticias #ElImpulso #22May