RETACITOS #24May

La cara de sorpresa de muchos venezolanos cuando el pasado martes 19 prendieron sus televisores para ver los noticieros, las informaciones mañaneras y hasta algunos de los show que presentaban algunos canales internacionales todos los días, y se encontraron con que quienes tenían el servicio de Directv, los dejaron con los ojos claros y sin vista, llegando la situación a tales extremos que hasta los propios trabajadores de la empresa fueron sorprendidos y al que preguntó se le dijo que su cuenta bancaria tenía el pago de su liquidación, además de un bono sustancioso, debido a las incomodidades que significa quedarse sin trabajo de la noche a la mañana. El único responsable de esta medida tomada desde los Estados Unidos por TT&T, es el régimen que no permitió a través de Conatel que sacaran de la grilla de Directv a Globovisión, canal sancionado por los gringos por sus presuntas vinculaciones con el lavado de dinero al canal de PDVSA, también sancionado por los norteamericanos. Con la decisión de la directiva de TT&T el gobierno se quedó tan desconcertado y desmovilizado, que a estas alturas ninguno de los más altos voceros del régimen ha salido a dar una explicación y solo algunos sujetos que no pueden ocultar su escasa imaginación, salieron a decir “Ahora los venezolanos van a leer más” y otro a invitar a que vieran su programa a través de Internet. El régimen se quedó al menos con 10 canales en Directv fuera del aire; pero lo más paradójico de toda esta historia, es que el Palacio de Miraflores era el cliente numero 1 de la televisora por suscripción que acaba de cerrar sus puertas, o sea que salieron doblemente perjudicados y sin encontrar como explicárselo a 2,4 millones de usuarios y a los 600 trabajadores despedidos.

*****

En el marco de la planificación que se adelanta para la recuperación de Venezuela con el Plan País, han venido trabajando equipos multidisciplinarios del más alto nivel, en las distintas áreas que requieren atención, como es el caso de los principales servicios públicos, lo que les ha llevado a realizar numerosas reuniones de trabajo, tanto en la capital como en las distintas regiones, con la finalidad de escuchar las experiencias de profesionales y trabajadores que desempeñaron cargos en empresas e instituciones que tienen que ver con tales servicios, como acueductos, electricidad, aseo urbano, vialidad, urbanismo, salubridad, producción agrícola, ambiente y cualquier otro tema de interés nacional y regional. Al parecer, en el caso del servicio eléctrico se pasó la invitación a algunas personas que en alguna oportunidad, desempeñaron cargos importantes dentro de Enelbar, la tradicional empresa eléctrica de Barquisimeto, para incorporarlos a las mesas de trabajo, escuchar sus ideas y las propuestas que pudieran aportar para ser incluidas como aportes para resolver el problema eléctrico en todo el territorio nacional, y por supuesto también en el estado Lara. Hasta aquí todo muy bien, pero resulta que después de participar en las reuniones, los personajes dizque salieron de las mismas a llamar a sus amigos para ofrecerles cargos, ¿Qué talco? Si la oposición vuelve al gobierno en algún momento y quienes van a asumir los cargos, es gente con tales criterios, seguro que va a ser peor el remedio que la enfermedad. La verdad que no hay derecho.

*****

Las reacciones de los cuerpos de seguridad, en diversas regiones del país, pero específicamente en el Estado Lara, en contra de las personas que han estado tocando sus cacerolas y protestando por los apagones recurrentes, la falta de agua, la escasez de gas y de gasolina, el encarecimiento en los precios de la comida y de las medicinas ha sido verdaderamente desproporcionada. En efecto, la movilización de personal apertrechado con equipos de combate, las decenas de unidades tácticas, ballenas, que observamos a través de las redes sociales dio la impresión que iban a enfrentar una verdadera invasión, no a los vecinos desarmados de la combativa urbanización Sucre, en las vecindades del estadio de fútbol Farid Richa. La pregunta que nos estamos haciendo desde hace algún tiempo, de donde están sacando a este personal que arremete sin compasión contra los vecinos desarmados, solamente porque están protestando por sus derechos vulnerados, incluso en algún momento se llegó a decir que no eran venezolanos, sino que procedían de la isla antillana. Otra interrogante que nos hacemos, es en torno a que ofrecimientos les hacen sus superiores, para que dejen a un lado cualquier signo de respeto para estas personas que son seres humanos, olvidando que los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Pero lo peor, cuando retornan a sus hogares, donde también sufren por los apagones, por la falta de agua, de gas, de comida con qué cara ven a sus padres, esposas, hijos, cómo le explican sus actuaciones de violencia. No debe ser nada fácil. Vaya el reconocimiento para los habitantes de la Sucre, los de Morán, Torres, Urdaneta y Palavecino por reclamar sus derechos.

*****

La información exclusiva que les dimos la semana pasada, en torno a un dirigente político interesado en adquirir a Promar, el canal más importante de la región, sorprendió a muchas personas y me cuentan que los teléfonos el domingo en la mañana, después que muchos vieron la información en Retacitos, comenzaron las consultas y los intercambios de información. Lo cierto es que se confirmó la versión, existen los contactos y la revisión de las condiciones para una futura negociación, ya que al parecer el propietario del canal, aun cuando no se ha pronunciado oficialmente, estaría considerando retirarse a sus cuarteles de invierno, pero bien “buchón” y asegurándoles el futuro a sus descendientes; asimismo, quien aparece como el personaje que dará la cara en la operación, aun cuando muchos de sus colegas políticos dicen que “tiene mucho dinero”, al parecer se trata de un grupo de “accionistas” quienes aportarán los churupos, porque como se conoce, los equipos de este canal son modernos, de última generación y suponemos que el polansky estará aspirando a negociar a un buen precio. Lo que sí nos ratificaron que el dirigente político sería el nuevo director del canal y el que definirá la nueva línea editorial del mismo. Así que amanecerá y veremos.

*****

Definitivamente la gente que vive en el interior del país está completamente desprotegida, al régimen no le importa en absoluto los problemas que están viviendo por el deterioro y la escasez de los servicios, mucho menos por los abusos que contra la mayoría de los sectores más vulnerables, que constituyen la gran mayoría de los venezolanos, cometen quienes integran los denominados consejos comunales, UBCH, colectivos o como quieran llamarlos, sobre todo con el caso de los alimentos de las bolsas o cajas Clap. Como se explica que mientras en diversas zonas de Caracas, el costo de las bolsas Clap sea de 13.000 bolívares, más 2.000 bolívares para los caleteros o sea las personas que se ocupan de cargar y descargar los alimentos en los vehículos que los transportan, para gran total de 15.000 bolívares, en diversas zonas de Barquisimeto y de los distintos municipios de la entidad larense se están cobrando entre 120.000 y 240.000 por esta misma caja de productos, cuando se trata de la gente que más necesita protección. La pregunta que surge de inmediato es ¿Quién o quienes dentro del gobierno regional, municipal o parroquial se está quedando con tan enorme diferencial que oscila entre 105.000 y 225.000 bolívares? ¿Estará enterada Carmelina de que están trajinando con los alimentos Clap, en perjuicio de la población? ¿Cómo se puede explicar que la caja de comida en Caracas cueste 15.000 bolívares y la misma caja en Barquisimeto cueste B. 140.000, estarán cobrando 105.000 bolívares por el traslado? Pedimos a la gobernadora, en nombre de miles de familias afectadas, por lo menos ordenar una investigación y sincerar estos precios, ya que se trata de alimentos subsidiados.

*****

Las informaciones que hemos obtenido en forma directa, con gente que está vinculada con el suministro de gas doméstico y por bombonas, como dicen en forma popular, desde la pata de la vaca, advierten que en cualquier momento se puede producir el colapso en el suministro de este combustible, en virtud de que apenas se está produciendo un 20% del consumo, debido a la caída de la producción petrolera y al deterioro de las instalaciones por la falta de mantenimiento. Eudis Quiroz, dirigente sindical de los trabajadores petroleros, por estas razones que explicó en forma detallada, pone en duda que se pueda volver a normalizar el suministro de gas en el país, recomendando a los usuarios, usar el poco que puedan conseguir, con “criterio de escasez. Como ejemplo señaló que en situación normal se llenaban diariamente 150 gandolas que salían desde las plantas a llevar el gas a todo el país, mientras que en estos momentos apenas se están cargando entre 35 y 40 gandolas, no solo porque no se esta produciendo suficiente gas, sino por que las gandolas no tienen diesel ni gasolina para transportar el poco que se esta procesando, existiendo en estos momentos colas kilométricas de gandolas a las puertas de las plantas, a la espera que les toque el turno para llenar y partir hasta los centros de distribución. Advierte que regularizar esta situación implica implementar cuantiosas inversiones que el Estado venezolano no está en capacidad de atender, así el panorama para quienes cocinamos con gas, es negro y oscuro, así que los gobiernos no pueden continuar engañando a la gente con cuentos de camino, no se está produciendo los volúmenes de gas para atender la demanda interna, así de simple.

*****

De muevo observamos como los alto funcionarios del gobierno toman decisiones sin dimensionar que con las mismas pueden resultar perjudicados. En efecto ante el anuncio de la llegada de cinco barcos con combustible procedentes de Irán el jefecito de la ilegitima ANC ha sacado de nuevo la lengua a pasear, corriendo el riesgo al escupir hacia arriba, que la saliva le caía en la cara. En efecto, de acuerdo a lo que leímos en los medios, habría señalado, palabras más, palabras menos, que “la gasolina que viene para Venezuela, no es para escuálidos”. Suponemos que los primeros beneficiarios serán todos los enchufados del gobierno con sus camionetotas FourRunner, sus familiares y los amigos, ya que se estima que la gran mayoría de las familias que viven en los barrios más humildes de todo el país, que salen a diario a movilizarse en camioneticas, en los “ruta chivo”, en el Metro o en el ferrocarril, no son precisamente los que tienen los vehículos para ponerles la gasolina importada. De tal manera que aun cuando le duela en el alma, la mayoría de las personas que aún tienen vehículos operativos, son escuálidos y de oposición, así que veremos como van a hacer para seleccionar quienes serán los favorecidos con la gasolina, y quienes se quedaran por fuera, como la guayabera.

*****

Persisten las denuncias sobre los ecocidios en el estado Lara, llamando la atención como esto se produce a la vista de todo el mundo, incluyendo a las autoridades regionales, municipales y parroquiales y esto pareciera no importarle a nadie. Aseguran que además de lo que viene aconteciendo en el Parque Terepaima, amén de lo que acontece con el Río Turbio con la extracción irracional de la arena en todas sus riveras, en lo que se ha convertido en un lucrativo negocio, donde más de un enchufado se esta llenando los bolsillos, aseguran que en monumento natural de Loma del León, ubicado en la parroquia Juan de Villlegas en Barquisimeto, área por cierto protegida por ser reserva de flora y fauna, en estos momentos está siendo devastado por manos criminales, sin ningún tipo de pudor, mientras que las autoridades del ambiente se hacen de la vista gorda. Lo grave de estos graves daños que en estos momentos le causan al ambiente en la región, van a tener consecuencias en el mediano y largo plazo, cuando comiencen a secarse las cabeceras de los ríos como consecuencia de la irracional deforestación, que en muchos de los casos se está justificando como excusa la escasez de gas doméstico, lo que está obligando a muchos hogares venezolanos a tener que cocinar con leña, lo cual pudiera profundizarse antes de finalizar este año.

*****

Insólito, aseguran que la jefecita del CMI, conjuntamente con sus secuaces el colectivo jefe de prensa y la “concejal 14” de Protocolo, andan vueltos locos y en una cacería de brujas por todas las dependencias, tirando “flechas” para tratar de dar con las personas que dizque le filtran las informaciones a Retacitos, las cuales no han podido negar porque son precisas y contundentes. Entre tanto, la destitución ilegal que se lleva a cabo en Prensa del CMI pica y se extiende, al extremo que el propio burgomaestre achocolatado está en contra advirtiendo que no ha tenido nada que ver con el asunto y que ni siquiera había sido consultado. Lo cierto es que ante lo que viene ocurriendo en esa corporación, empleados y trabajadores continuarán elevando sus voces para llamar la atención tanto de la Contraloría General de la República, como de la Contraloría Municipal y el CICPC para que realicen una investigación interna, pues aseguran que al parecer la jefecita en lugar de atender sus deberes, dizque se dedica a desarmar lo poco que queda del otrora honorable CMI. Queremos recordarles que quienes se ocupan de filtrar la información a esta sección, son los trabajadores serios y honestos, que son la mayoría, que se angustian y se molestan al ver como progresivamente se pretende acabar con tan ilustre institución, cuyo prestigio se ha perdido gracias a la revolución.

*****

Sería interesante averiguar si es cierto que todos en el CMI andan felices y contentos, desde la jefecita, concejales y funcionarios de con cargos de categoría 9, ya que supuestamente el burgomaestre achocolatado dizque aprobó un bono de Bs. 50 millones, algo más de 2.770 dólares para los ediles; Bs. 20 millones para jefes y coordinadores, es decir más de 1.100 dólares y unos simbólicos 400 mil bolívares, o sea léase bien, 2, 2 dólares para el resto de los empleados y trabajadores, que son los que realmente baten el cobre. De ser esto cierto, sobre qué criterios se aprobó este monto y que se les está reconociendo a los ediles, porque hasta donde se conoce, son muy pocas las normas y ordenanzas que han sido aprobadas en los últimos tiempos; los trabajadores no creen que sea por trabajos realizados porque el balance de resultados es por demás deprimente, de allí que la pregunta que ronda en la mente de todos es como se dispone alegremente de los recursos recaudados para dar prebendas a los amigos, y no para financiar las obras que a gritos está reclamando el pueblo barquisimetano. Estaremos muy atentos para averiguar cómo se ha justificado la erogación de estos recursos.

*****

El régimen en lugar de ordenar abrir una investigación inmediata, en torno a la denuncia hecha por el diputado Palacios, en torno al robo y reventa ilegal del gasoil del Instituto Autónomo de Ferrocarriles del Estado (IAFE), lo que evidencia la comisión de hechos de corrupción por parte de algunos funcionarios del Instituto, ha reaccionado desatando una cacería de brujas en contra del personal con la finalidad de descubrir quién o quienes filtraron la información y como retaliación, les están negando los útiles de trabajo, aseo y transporte. Les recordamos que ya este caso está siendo investigado por las autoridades y aun cuando pretendan ahora “echarle tierrita” ya el caso se público, notorio y comunicacional, de manera que les va a resultar cuesta arriba ocultarlo, porque es mucha la gente que ya le tiene montada una lupa encima, para ver hasta donde son capaces de llegar, sobre todo cuando se sabe que hay gente de alto nivel, vinculada con el negocio.

Juan Bautista Salas