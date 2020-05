Maduro reportó 34 nuevos infectados por COVID-19 en el país, cifra total se ubica en 1211 casos #26May

Nicolás Maduro informó en horas de la tarde de este martes 26 de mayo, que en las últimas 24 horas se han registrado 34 nuevos casos de COVID-19 y un fallecimiento en el país.

Explicó que de los 34 nuevos casos, 1 es por transmisión comunitaria y se trata de una mujer de 26 años del estado Miranda, odontóloga, que ha trabajado en jornadas de despistaje masivo, se encuentra asintomática y esta ingresada en un Centro de Diagnóstico Integral (CDI).

Maduro detalló que los 33 casos restantes son importados (21 procedentes de Brasil y 12 de Colombia).

Por otra parte, anunció el fallecimiento de un señor de 65 años de la parroquia La Vega de la ciudad de Caracas.

“Nuestras condolencias a su familia, tenía diabetes tipo II e hipertensión arterial, tuvo contacto con un familiar que vino de Colombia, se agravó y murió el día de hoy. Desde el 19 de abril no teníamos un fallecimiento”, acotó Maduro.

El líder del régimen manifestó que hasta la fecha contabilizan 476 casos de COVID-19 provenientes de Colombia, 126 de Brasil, 49 Perú y 36 de Ecuador.

También exhortó al personal de salud a reforzar las medidas de prevención.

“Todo el personal sanitario y seguridad deben cuidarse, no estén confiándose, estos casos se dan porque les toca a ellos hacer las pruebas y a veces se relajan y no se desinfectan manos o guantes. No debe contagiarse ni un solo personal mas del sector sanitario”, sentenció.

Hasta este martes Miranda encabeza la lista nacional con 178 casos positivos de COVID-19, Apure 157, Nueva Esparta 146 (dos fallecidos), Distrito Capital 135 (tres fallecidos), Bolívar 124, Táchira 89 (1 Fallecido), La Guaira 64, Aragua 61 (un fallecido), Zulia 39 (1 fallecido), Lara 38 (1 fallecido), Barinas 22,Mérida 17 , Falcón 15, Amazonas 14, Sucre 13, Portuguesa 12, Anzoátegui 8, Trujillo 8, Yaracuy 8, Carabobo 6, Delta Amacuro 6, Guárico 6, Los Roques 4, Cojedes 4, Monagas 3 y 34 sin ubicación.