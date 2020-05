VIDEO Falta de máquinas afecta tratamientos de pacientes renales en Lara #27May

View this post on Instagram

#AvanceIMP Pacientes renales que se dializan en la Unidad de Diálisis Razzeti, ubicada en el centro de Barquisimeto, denunciaron este miércoles que ante la falta de máquinas les han reducido el número de horas de tratamiento. "Nos están brindado dos horas de diálisis solamente y requerimos de cuatro para vivir bien, porque con dos horas estamos acumulando urea, peso, líquido y eso nos puede conducir a la muerte", declaró Miguel Barrios a ElImpulso.com . Explicó que de 24 máquinas que deberían estar en funcionamiento, solo 9 están operativas. . "En este momento en el ambiente 3 están funcionando 4 máquinas, en el ambiente dos 5 máquinas y el ambiente 1 ya no esta funcionando". . Exhortaron a las autoridades regionales a realizar mantenimiento a las máquinas para de esta manera sus tratamientos se cumplan a cabalidad. . Texto: Enrique Suárez . Cámara: José Manuel Escalona . Lea más detalles en www.elimpulso.com