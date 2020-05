Embajadora de Guaidó desmiente acuerdo entre Banco de Inglaterra y el régimen por oro venezolano

Este jueves la embajadora del gobierno de Juan Guaidó en el Reino Unido e Irlanda, Vanessa Neumann, se pronunció sobre las declaraciones de Calixto Ortega, Presidente del Banco Central de Venezuela, sobre el presunto uso de una parte de las reservas de oro venezolanas resguardadas en el Banco de Inglaterra para compras de medicinas, alimentos e insumos médicos. Neumann negó cualquier acuerdo con el régimen.

En una entrevista para una agencia internacional Calixto Ortega aseguró que el BCV habia llegado a un acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) para recibir directamente los recursos por el valor de mil millones de dólares para ser destinados a un fondo humanitario que le permitiera al régimen atender la emergencia por la pandemia de la COVID-19. Sin embargo la representante consular de Juan Guaidó en el Reino Unido no reconoció la legalidad del régimen de Nicolás Maduro ni a la directiva del BCV, lo que motivó el rechazo de esa solicitud de Ortega.

“No solo que la dictadura no pudo proseguir con su caso, pero tampoco hay acuerdo con la Pnud sobre el uso del oro en Inglaterra (ni para atender la crisis sanitaria en Venezuela) que haya sido aceptada por el Bank of England”, dijo Neumann en su cuenta de Twitter.

Vanessa Neumann confirmó que Calixto Ortega utilizó a un contacto dentro de la Pnud Venezuela para confundir y dar información falsa a medios internacionales con la finalidad de demostrar ante la comunidad internacional una presunta fuerza y legitimidad de la que no gozan en la realidad.