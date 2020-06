OPINIÓN Reflexión en positivo: Con amor y admiración #4Jun

Con amor y admiración que es mi principal alimento de vida ,en este escrito una vez más hago el intento con toda la Fe de resaltar con orgullo las Instituciones larenses que por sortarios que somos tenemos el privilegio de tenerlas como un premio de Dios y la Divina Pastora hago estas consideraciones que nadie me ha pedido sino que lo escribo para mi propio gozo y me sirve para de paso ser promotor de la resiliencia en pensar en positivo y no darle paso a la desesperanza ni a la apatía y menos a el debilitamiento de la fe,hago mención a un mensaje que nos dejó Einstein que quienes tienen el privilegio de saber tienen la obligación de actuar y compartir , esto va con ustedes señoras y señores que tomaron la noble obligación de volvernos a poner a leer y estudiar para actualizarnos un poco y estar mas cerca de ustedes y recibir un banquete de conocimientos,aprender y enseñar.

Las instituciones a las que me refiero es para ustedes el mensaje de Einstein, Aula Abierta al ciudadano Hector, Magaly y su equipo personas incansables que no hay pandemia que los ataje para poner sus pensamientos creativos a funcionar que los hacen acertadamente impulsarse con nuevos bríos y cada día mas útil a la sociedad y al mundo de la cultura de la enseñanza y la educación que tanta falta nos ha hecho en nuestro país,pero como nunca es tarde estos eventos siempre y por el bien de todos son bienvenidos y bendecidos y muy pronto volveremos a las reuniones normales donde nuevamente sentiremos el calor de la amistad,el abrazo y el cariño que tanta falta nos hace y continuaremos en la búsqueda de la unión y la cordialidad.

El Aula Abierta recientemente pasada fue de lujo como todos pero este fue especial en la que se botó nuestra admirada y talentosa amiga Yonaide Sánchez con todo su talento, valentía y voluntad.

Gracias te apreciamos mucho

Tenemos muchos talentos y voluntades gracias a Dios y van ganando las mujeres y que además le suman belleza a estas Instituciones a los hombres nos dan ánimo y brío y hasta valor para seguir en la lucha y participación y que mas temprano que tarde con inclusión y sin rencores construiremos una inmensa autopista hacia la reconciliación en el amor,la unión y abrir el paso hacia la prosperidad y bases solidas a la abundancia,el perdón y evitando la violencia por ser la acción menos deseada.

Quienes deseamos el bien que por supuesto somos muchos, aspiramos larga vida a estas Instituciones que siempre aportan soluciones y orientan como combatir la diatriba,el desamor por la patria sin importar el camino que ha sido largo, espinozo y culebrero, ellos nos invitan con ánimos, brios y razonamientos creibles que todos debemos contagiarnos de su fe, de un mañana mejor por ello nuestro apoyo a Aula Abierta al ciudadano, a los Consejeros de la Ciudad y a sus damas , a el Club de lectura dirigido por la Profesora Bustillo incansable dama de brillantes ideas creativas que ha dado mucho que hacer con la posibilidad de agruparnos,son de esas personas que vienen a este mundo como una bendición por ello le digo”adelante siempre” no dude de su éxito ya lo tiene, igualmente para la reciente y bien agasajada mi querida Yuyita y su Casco Historico y partícipe en todo lo bueno y noble que todos anhelamos.

Mi admiración a todos los ya connotados y talentosos Universitus luchadores incansables por la ciudad, quedan otras organizaciones por nombrar por falta de espacio vaya también mi admiración a cada una de ellas , mención especial a mi apreciada amiga Dra. Nelly Cuenca de Ramírez que acertadamente ha asumido una gran responsabilidad teniendo grandes y buenos resultados demostrando talento y coraje para la resolución de conflictos y en la tarea que se le presente ,voluntad que abunda y el tiempo empleado no lo escatima siempre sirviendo a las nobles causas.

Los Hijos de Moran

La Dra. Beatriz García de Lozada inquieta trabajadora y acertada en su pensamiento,creativa en los retos donde deja huella imborrable de forma positiva donde le ha tocado dirigir y coordinar,conociendo a mi amiga por haber compartido juntos responsabilidades necesitaría mucho espacio para describir las valías de esta dama.

Por todo lo anterior no me queda mas que decir ¡Vivan las talentosas y valientes mujeres!

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país.

José Gerardo Mendoza Durán

[email protected]