Embajada de EEUU sancionó a Luis Parra por intentar tomar el control de la AN ilegítimamente #5Jun

La Embajada virtual de los Estados Unidos anunció este viernes 5 de junio que fue sancionado Luis Parra y otros diputados identificados como afectos al régimen de Nicolás Maduro, por intentar tomar ilegítimamente el control de la Asamblea Nacional.

A través de la cuenta de Twitter de dicha embajada se dio a conocer la información en la que además se informó que también fueron sancionados Adolfo Ramón Superlano y Conrado Antonio Pérez Linares.

EE.UU. sancionó a @LuisParraVE por intentar tomar ilegítimamente el control de la @AsambleaVE. Se hará rendir cuentas a todos aquellos que acepten sobornos y alimenten la corrupción en #Venezuela. pic.twitter.com/grMC5qdSj0 — Embajada Virtual de los EE.UU., Venezuela (@usembassyve) June 5, 2020

En las publicaciones se indica que “se hará rendir cuentas a todos aquellos que acepten sobornos y alimenten la corrupción en Venezuela“.

Sobre este caso, el Encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos para Venezuela, James Story, anunció la mañana de este viernes que se estaba investigando a Luis Parra y a otros diputados que lo respaldan, “por intentar socavar la democracia venezolana”.

Cabe recordar que Parra fue reconocido en enero de 2020, por la chavista Asamblea Nacional Constituyente (liderada por Diosdado Cabello), como presidente de la Asamblea Nacional (AN); es por ello que James Story manifestó este viernes que Parra no es Presidente de la AN.

“No importa lo que diga el TSJ porque solo trabaja para cumplir lo que diga el régimen. Quienes socavan la democracia venezolana son sancionables y hemos analizado sanciones y bloquear la visa de todos los miembros de ese circo de Luis Parra“, expresó Story.