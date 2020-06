Guaidó: Venezuela no volverá a tener gasolina mientras siga Maduro en el poder #5Jun

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró la noche de este jueves que Venezuela no volverá a tener gasolina mientras siga Maduro en el poder.

“Hoy no tenemos gasolina, porque se robaron todo la moneda en curso en Venezuela que es el bolívar, no el dólar. Nadie gana en dólares para pagar en dólares. No hablemos de dolarización, aquí nadie gana en dólares. Debido a la destrucción de Pdvsa, Venezuela no volverá a tener gasolina mientras siga Maduro en el poder”, manifestó.

Guaidó también señaló que el próximo buque iraní que llegará al país con gasolina será regalado al régimen de Cuba.

“Tenemos información que en este momento hay un buque llegando al país que será regalado a Cuba, al régimen cubano, no al pueblo de Cuba. La inversión para la producción en materia petrolera es elemental. Invertimos 300 mil millones de dólares y estamos produciendo 2 millones de barriles de petróleo menos. Venezuela fue el cuarto país en el mundo que más invirtió en su industria petrolera y el único que retrocedió en su producción”, sostuvo Guaidó.

Indicó que “hay cosas que no podemos tolerar si queremos formar una sociedad. No podemos tolerar la corrupción ni la injusticia. Como no tenemos medios de comunicación libres, esta comunicación es vía internet y no tiene el mismo alcance. Debemos pronunciarnos siempre ante la injusticia. Hoy estamos en posición de recuperar nuestro país y es responsabilidad de todos, me pongo en primera fila, recuperar los sueños de muchos venezolanos. Queremos la normalidad real para nuestra gente”, concluyó.