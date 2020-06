Carmen Meléndez: Negocios que no estén en los sectores priorizados serán multados #8Jun

Este lunes 8 de junio Carmen Meléndez señaló que los negocios, establecimientos o locales en Lara que no estén dentro de los sectores priorizados serán multados.

“Negocios o locales que estén abiertos y no estén en los sectores priorizados serán multados. Vamos a radicalizar la cuarentena. Ahora con la excusa de que venden perfumen ponen en la vidriera alimentos. Hay que revisar el objeto de la empresa. ¿Por qué nos vamos hacer los locos? esta mañana habían zapaterías y peluquerias abiertas. Decían que no habían escuchado al presidente ni a la gobernadora. No es mamadera de gallo, el virus no se ve. Nosotros debemos evitar propagar el virus en nuestros estado“, precisó.

Meléndez exhortó a las personas que estén haciendo las colas para echar gasolina usar tapabocas y permanecer dentro de los vehículos.

“Debemos usar los tapabocas. A veces la gente se sale de la cola para conversar con el otro. Vamos a cumplir con las medidas compatriotas. Hagamos las colas con orden. Distanciamiento entre una persona y otra“, manifestó.

Por último, Meléndez indicó que de acuerdo como “sea el comportamiento” de los larenses, flexibilizará la distribución de combustible.

“Si nosotros vemos orden en nuestro estado, la gente puede echar gasolina tranquilamente y después lo acompañamos a su casa. De acuerdo como sea el comportamiento, vamos a flexibilizar la distribución de gasolina“, expresó.