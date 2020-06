César Aristimuño: No es una medida generalizada ni permanente la suspensión del servicio Zelle por Wells Fargo

La decisión del banco estadounidense Wells Fargo de suspender el servicio de Zelle a clientes venezolanos, no se trata de una medida generalizada, aseguró el economista César Aristimuño, director general de la firma consultora Aristimuño Herrera & Asociados, por lo que afirmó que aquellas personas que no han sido notificadas sobre la cancelación, podrán seguir utilizando la aplicación de pagos de forma normal.

“La banca, a nivel global, permanentemente realiza auditorías a sus clientes. Al detectar una anormalidad, las instituciones pueden aplicar sanciones que van desde cancelar el servicio hasta cerrar la cuenta, e inclusive una investigación policial”, explicó el economista.

Aristimuño señaló que la decisión de Wells Fargo fue el resultado de un análisis a las cuentas de personas que están utilizando Zelle de manera inadecuada. No obstante, aclaró que la medida no es permanente ni se extiende a todos los cuentahabientes venezolanos dado que, incluso, quienes hayan sido notificados sobre la suspensión pueden comunicarse con la entidad bancaria para hacer una revisión de su caso.

“La plataforma Zelle se da cuenta si el cliente está transando de manera indiscriminada, alterando su perfil transaccional. En esos casos, Zelle le notifica al banco y este puede proceder al bloqueo preventivo de la cuenta hasta que resuelva el problema o se decida cancelar el servicio, o la cuenta», agregó el especialista”, precisa.

Puntualizó el especialista que Zelle es un sistema de pagos propiedad de varias instituciones financieras estadounidenses: Bank of America, Wells Fargo, JPMorgan Chase, PNC Bank, BB&T, Capital One, PNC Bank y US Bank.

Aristimuño señaló que, en el caso venezolano, la situación se agrava por ser Venezuela un país sancionado. “El riesgo reputacional que tiene el país implica que siempre vamos a estar expuestos a una revisión”, aseveró.

El experto en materia financiera dijo que aquellos venezolanos que tienen cuentas en otros bancos estadounidenses no deberían preocuparse «si realmente están haciendo uso correcto de sus cuentas de acuerdo a su perfil transaccional”, por lo cual enfatizó en que las operaciones en divisas siempre implican riesgos importantes que deben ser abordados con mucha responsabilidad.

“Zelle es un servicio que se creó para hacer transacciones puntuales entre personas conocidas, pero en Venezuela se ha utilizado para pagos entre desconocidos y de forma masiva”, apuntó Aristimuño, quien además estimó que para el año 2019, más del 13% de las transacciones en divisas en el país se hicieron a través de esta plataforma electrónica, en primer lugar, porque el volumen de dólares en efectivo en el país ha frenado su crecimiento en los últimos meses y, en segundo lugar, por la gratuidad del servicio y lo práctico del mismo.