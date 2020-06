VIDEO Larenses en cola: Vale más nuestro tiempo que la gasolina pagada en dólares o bolívares #10Jun

Desde que llegó el combustible desde Irán a Venezuela, la distribución de gasolina inició. Sin embargo, esto generó que diariamente los barquisimetanos hicieran colas kilométricas y durante muchas horas, lo que termina arrojando como conclusión que no solo están invirtiendo dinero para poder equipar, sino -más valioso aún- parte de su tiempo.

Tras un recorrido del equipo periodístico de Elimpulso.com por distintas estaciones de servicio del centro de Barquisimeto, se corroboró que pocas bombas estaban surtiendo gasolina. Pese a ello, las personas continuaban esperando en sus vehículos, por muchas horas, con la esperanza de que el combustible llegue a la determinada estación, y puedan equipar sus vehículos.

Raúl Torrealba acotó que desde su perspectiva, es más valioso el tiempo que invierte en las colas que el mismo dinero que gasta para tener gasolina. “Pierdo 12, 24 o hasta 48 horas para tener gasolina, y dejo de hacer muchas cosas importantes“.

“El tiempo tuyo es valioso, necesitas producir. Hay que solventar las cosas de familia“, acotó.

Por otra parte, Hernan Hernández, dijo que durante el tiempo que invierte en una cola de gasolina, podría estar trabajando y produciendo para conseguir dinero necesario para abastecer las necesidades del hogar.

“En ese aspecto, estoy perdiendo mucho más“, puntualizó.

Lo mismo opinó Henderson Arias, quien expresó que al estar en una cola de gasolina hay mucha desinformación, ya que no saben si habrá o no combustible para equipar. También precisó que el tiempo que invierte es irrecuperable: “Yo trabajo en la casa, no estoy produciendo en este momento para poder surtir de gasolina. Es más productivo estar en mi casa trabajando que aquí en la calle“.