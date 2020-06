Guaidó: La Asamblea Nacional es quien designa a los poderes públicos #11Jun

El presidente (E) de Venezuela, Juan Guaidó, manifestó este jueves que la Asamblea Nacional “es quien designa a los poderes públicos” y aseguró que el Comité de Postulaciones “sigue su curso” para seleccionar a los nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral.

“Reiteramos: la AN es quien designa los Poderes Públicos. El Comité de Postulaciones sigue su curso. Si la dictadura quiere repetir los errores de 2017 y 2018, ya sabe cómo reaccionó el mundo y los venezolanos”, escribió Guaidó en su cuenta Twitter.

“Llamo a todos a unirnos, no rendirnos y expresar el deseo de cambio. Que le quede claro a la dictadura, porque el mundo, la AN y los venezolanos estamos claros: Hoy hay peores condiciones que en 2018 y no le vamos a hacer comparsa a ningún fraude. Nuestra lucha es por la libertad y verdaderas elecciones libres. Si repiten errores, les irá peor”, agregó el mandatario encargado.

El Tribunal Supremo de Justicia del régimen de Nicolás Maduro dio 72 horas al Comité de Postulaciones para entregar lista de preseleccionados al CNE, plazo que no será reconocido por el Parlamento venezolano.

