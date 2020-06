OPINIÓN Reflexión en positivo: Por la salud de todos, más respeto #11Jun

Siempre se ha dicho que se debe actuar en positivo y enérgico para que se inspire respeto y no lástima,en nuestros hogares apostamos por lo primero porque lo segundo a desaparecido,el respeto es una de las carencias y el irrespeto se impuso como un bien de primera necesidad a todos los niveles algo tan importante para el bienestar de todas las naciones de primer mundo y aquellas que desean superarse y salir adelante. En este país no se respeta a nadie ni a niños ni ancianos, unos porque trabajaron toda su vida y hoy les toca una pensión o jubilación de 3 dolares mensuales, como puede alimentarse verdad que eso es una gran falta de respeto acompañado de una cruel indolencia. Los niños y adolescentes que dependan de trabajadores jubilados válgame Dios como puede estos jóvenes lograr una carrera para que no le pase igual que a sus padres o abuelos a este paso jamas lo lograrán, ¿verdad que también es un irrespeto? Sumado a esto ver ancianos durmiendo en la calle o bajo un inclemente sol desmayados por no haber tomado ni un café ¿como se llama esto? Irrespeto.

Que a un agricultor o ganadero se le coloquen trabas para poder laborar sus tierras y producir alimentos para todos,y no consigan ni repuestos,ni gasoil, ni gasolina, ni transporte, ni luz para la conservación de sus productos, ni como transportarlos a pesar de tener sobrada voluntad y deseo de hacer las cosas que debe,amen que sabemos que hasta en los últimos países en la escala de productividad, quienes producen alimentos tienen consideraciones especiales y el máximo respeto y consideración por sentirlo como un aliado directo y espontáneo a las soluciones y aquí se esta premiando con una gran falta de respeto con no contar con lo que antes les sobraba el honor de trabajar produciendo mas de lo que necesita y consume ,compartiendo si preguntar de que ideología o religión será el que esta consumiendo lo que él produce.

Pero lamentablemente todos estamos irrespetados y no por la gente que deambula por la calle a la deriva y sin rumbo, es por quien debe marcar las lineas de llevar a país a ser solvente, que invite a la prosperidad y a la abundancia y reconquistar el respeto, pero sucede todo lo contrario apostando a lo peor igualando hacia abajo. Protegemos Dios,alumbra el camino de los que no quieren ver.

Joaquin Sabino nos dejo un mensaje de permanente vigencia que la vida es tan corta y el oficio de vivir es tan difícil que cuando uno comienza a vivir y se comienza a aprenderla ya hay que morir,entonces cual sera el pecado tan grande que cometimos que después de haber logrado comodidades aquí en esta patria las perdimos y estamos retrocediendo a velocidad inimaginable ,perdimos servicios básicos la lista es grande no alcanzaríamos a enumerarlas perdimos el derecho a tener energía eléctrica continua en nuestros hogares, hacemos milagros para conseguir una bombona de gas, medicinas incomprables, las neveras vacías en unas palabras, lo que se había logrado conquistar en esta patria en abundancia se evaporó, el que desea producir y aportar se encuentra de manos atadas,no hay un solo rubro por donde no haya pasado el caballo de Atila, todos debemos seguir invocando que en tiempos de conflictos se sustituya por tiempos de concordia y entendimiento, el sectarismo por tolerancia e insistir en que si el ganadero,el agricultor,el empresario,el industrial es pobre el país también lo es, y eso debe ser lo menos deseado para los países, sobretodo el de nosotros lleno de buena gente, exceptuando algunos mal aconsejados que recapacitarán.

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país.

José Gerardo Mendoza Durán

[email protected]