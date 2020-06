PulsoEmpresarial Modelo venezolana despunta en la escena internacional

Con más de 3 años en la industria del modelaje y los concursos de belleza Ana Cáceres, ahora cosecha el fruto de su talento sumado al esfuerzo y perseverancia por seguir sus metas. Desde aquel momento en el que experimentó el modelaje por primera vez, la modelo venezolana ha participado en numerosas campañas publicitarias a nivel nacional e internacional.

Así mismo ha recibido diferentes propuestas de productoras y agencias de modelaje, convirtiéndose así en una venezolana con calidad de exportación e internalización.

Ana Cáceres participó en la edición del Miss Tourism Universe 2018, evento que se llevó a cabo en Beirut, Líbano; donde fue coronada logrando este importante titulo internacional para Venezuela: “Fue increíble ya que me permitió dejar en alto al país con mi representación, buenas amistades y un sin fin de bonitos recuerdos de tan linda experiencia. Le saqué el máximo provecho, tanto para mi carrera, como para mi crecimiento personal. Fue una competencia conmigo misma; la disciplina fue la clave”, dijo.

Simultáneamente, ha sido modelo publicitaria para productos de consumo masivo en Venezuela, Colombia, República Dominicana, España, Emiratos Árabes Unidos y Líbano, y ha prestado su imagen en videos musicales de reconocidos artistas internacionales.

También ha tenido su paso por las pasarelas vistiendo ropa de destacados diseñadores.

Alegre y extrovertida, su carisma se desborda en cada proyecto realizado, así trabaja con pasión cada uno de los trabajos en los que se involucra: “El modelaje me ha enseñado que en la vida se gana y se pierde, que lo más importante no es lo material sino las herramientas que se adquieren durante el camino hacia la meta y que no hay peor lucha que la que no se hace. El tiempo de Dios es perfecto”, señaló.

Cáceres también es la creadora de Juntos ayudamos, una organización en Maracay, Venezuela, que ayuda a personas en condición de calle y donde la modelo muestra su solidaridad, con los más necesitados.

“Lo más valioso es retribuir el éxito en acciones positivas que agreguen un cambio a la vida de quienes te rodean o más necesitan. Me siento muy identificada con el trabajo que hemos venido haciendo en Juntosayudamos (Instagram), nunca he querido hacer alarde ni propaganda de esta delicada labor, y he tratado de mantenerla con recursos propios a lo largo del tiempo. Sin embargo Creo que es momento de extender y ampliar nuestra solidaridad, con la ayuda de quienes quieran hacer parte de este hermoso proyecto “, puntualizó.

La joven modelo asegura que la cuarentena ha sido beneficiosa para ella, pues ha podido ejecutar proyectos que tenía pausados por factor tiempo.

“Necesitaba tiempo para hacer cosas que tenía pendientes. Ha sido una experiencia para crear nuevos hábitos”, comentó.

Ana, También aprovechada sus redes sociales para participar en entrevistas, colaboraciones y Live personales. Compartiendo secretos de belleza y vida profesional, conectándose con su público y con sus más de 653 mil seguidores en Instagram.