OPINIÓN Cronicario: ¿Qué debemos creer, qué esperamos? #16Jun

El régimen cada día le da una vuelta más al tornillo. Remitidos, comunicados, alertas, quejas, solicitudes, llamados, denuncias, reclamos, presiones, marchas y concentraciones multitudinarias no encuentran eco en quienes carecen de los más mínimos escrúpulos. Las protestas caen en oídos sordos. En ojos ciegos mirando a otros lados. Por las buenas no saldrán, estoy convencido. Jamás leyeron a Platón, para quien la política debe estar subordinada a la ética. Lo acabamos de ver. Se ha rechazado a la saciedad a ese TSJ espurio y los falsos magistrados siguen en servil ejercicio impúdico a un régimen de oprobio. Acaban de nombrar un parapeto electoral contra toda ley. Hasta la nueva presidente se postuló y votó por si misma ¿Dónde estudiaron derecho, quienes fueron sus maestros?

Se ha rechazado a rabiar el intento de ese parapeto de designar un Consejo Nacional Electoral sin competencia para ello, tarea asignada a la Asamblea Nacional a través de la Comisión de Postulaciones pero en su obstinación pedían la lista de aspirantes, lo cual no les corresponde. Se la negaron como era de ley y la bufa Sala Constitucional siguió impertérrita, como si nada, como si no fuera con ellos. Ya tenían sus candidatos propuestos por la usurpación. Se inventaron su competencia con el respaldo de las bayonetas.

Saben de su abortado origen contra la Constitución, designados por una saliente Asamblea Nacional de plazo vencido. Pero no importa, pa’lante, contra las leyes. Y tuvieron la audacia, la vulgar osadía de declarar “en desacato” a la nueva Asamblea Nacional nacida de la voluntad popular, para restarle la mayoría calificada, entre otras razones por su autoridad y capacidad para removerlos.

¿De dónde sacaron a esta gente, a quienes la decencia les es ajena? No les preocupa lo que puedan decir mañana sus herederos, sus amigos si es que los tienen. Ni una pizca de vergüenza llevan en los genes. ¿De dónde salió esta banda de pillos a quienes los ciudadanos importan un pito? Les sabe a cazabe que no tengan agua, ni les importa. Si no tienen gas, no es problema de ellos: cocinen con leña. Los apagones que les dejan a oscuras y les dañan sus electrodomésticos comprados con sus esfuerzos les saben a rábano y perejil.

Tras destruir a Pdvsa, otrora empresa reconocida entra las mejores del mundo, ahora es la gasolina. Después de ser Venezuela el país de mayor capacidad refinadora del orbe cuando llegaron al poder, salen a comprarla a miles de millas para revenderla a precios de locura, en un “servicio” improvisado, irregular y de corruptelas, manejado por quienes deberían estar en sus cuarteles practicando para ver si de una vez por todas salen a defender a la mancillada Constitución. Parece que los valientes y los atrevidos se fueron de baja ante la peligrosa acción del espionaje cubano y las torturas de sus colegas.

El tema de la escasez de medicinas pasó a segundo plano. Los alimentos son difíciles de traer del campo por la falta de combustible. Que importa: los pendejos que se jodan. Tibisay y su combo se irán de vacaciones, con jugosas jubilaciones y buchonas prestaciones. La nueva directiva írrita tomará sus puestos, mientras la legítima AN pasa lista conforme a Derecho y cuando nombren los nuevos rectores, con toda seguridad los perseguirán y tendremos un CNE legítimo en el exilio, mientras el parapeto designado convocará a unas elecciones controladas e ilegales –fraudulentas por demás– a las cuales los partidos serios no concurrirán. No deben concurrir. No importa, allí están el inefable Bertuchi, Henri Falcón, Claudio Fermín, Timo Teo Zambrano. Los ilegales anaranjados tendrán a sus candidatos encabezados por Felipe Mujiquita para llenar de alacranes y otras rastreras alimañas al hemiciclo legislativo.

Ese TSJ de ilegal factura, por si fuera poco, en reconocimiento de la farsa electoral que condimentan, a través de un tarifado sujeto de la peor índole, Bernabé le pegó a Muchilanga, entregó el partido en el cual militó desde su adolescencia a la satrapía quién sabe por cuánto y pone su tarjeta, símbolos y emblemas a la orden de unas espurias elecciones que no debemos permitir en honor a la legalidad y la Constitución. La Asamblea Nacional, único poder público de legítimo origen debe definir la respuesta a tanto asalto. El golpe bajo contra Acción Democrática es rechazado por el país y las naciones decentes de vocación democrática.

Los padecimientos de los ciudadanos parecen no importarles, mientras se habla de una hambruna aguda y ya no alcanza la basura para comer. El confinamiento por el virus chino ha dado oxígeno al régimen mientras la gente no aguanta más. Los bonos cazabobos del régimen alcanzan para un cartón de huevos y las bolsas Clap sólo traen pastas de Turquía, arroz de Guyana y harina precocida de México, dieta desnutrida de pésima calidad alimenticia a base de carbohidratos.

Todo parece indicar que así como cumplimos dos años de aquellas elecciones írritas del 28 de mayo de 2018, avaladas por Falcón y Bertuchi, la usurpación también aspira tomar por asalto la Asamblea Nacional y el régimen establecerse para siempre como en Cuba, para desgracias de los venezolanos.

Por eso las preguntas del inicio, qué debemos creer, qué esperamos, porque los venezolanos no aguantamos más. La hambruna se expande mientras el régimen además de atornillarse más cada día, incrementa la represión y la violación de los derechos humanos, persigue a quienes protestan y levantan juicios amañados por “traición a la patria e incitación al odio”. Los periodistas “estamos bajo sospecha”. Los servicios públicos están en el peor estado, en especial los de salud, la red hospitalaria en coma. La educación se encuentra en el más bajo de los niveles académicos con una docencia subestimada y maltratada, confinada al peor de los estados.

Los ciudadanos de a pie nos sentimos como en una plaza de toros donde el diestro capotea y capotea al astado, mientras los aficionados desde los palcos gritan ¡ole, ole! y esperan del torero cambie de suerte, desenvaine la espada y ponga fin a la faena, cola y orejas.

Como escribí al principio, los villanos cada día le dan una vuelta más al tornillo, sin la más mínima ración de escrúpulos. Por las buenas no saldrán, estoy convencido. Debemos solicitar la ayuda internacional que nos ayude a poner final a la usurpación, para instalar un régimen urgente de emergencia, antes que sea demasiado tarde y ya lo es. Los venezolanos no aguantamos más.

Juan José Peralta