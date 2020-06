OPINIÓN Reflexión en positivo: Santo José Gregorio Hernández #25Jun

Como un milagro más de el Doctor hoy Santo José Gregorio Hernandez Dios nos lo ha devuelto convertido en Santo para su eternización y protección de sus devotos que para muchos, entre estos yo, somos fieles creyentes hace ya muchos años con devoción y fe ya acumulaba demasiadas pruebas de sus milagros y es el motivo de numerosos escritos y que algún día de la Esperanza escribiré como testimonio por agradecimiento y compromiso con nuestra religión. Esta beatificación que nos une en amor, felicidad, fe y alegría lle a nosotros en momentos llenos de confusión, tristeza, pandemia y otros males terribles que nos dañan nuestra existencia en las forma mas cruel que puede recibir una nación.

Este evento no dudemos en que consiste en una bendición de Dios y un milagro de nuestro amado Dr. José Gregorio Hernández Cisneros que siempre se mantiene al lado de Dios pendiente de sus hermanos de esta patria en plena decadencia y le hemos rogado y le hemos puesto en oración permanente que nos ayude a salir de todas estas anomalías en cada día nos hundimos mas y si fuese un castigo ya está muy largo y pedimos perdón y orientación para los causantes, que les ilumine y les indique que este no es el camino, y a todas sus victimas les envíe un rayo de su luz para alumbrar la forma de encontrar la solución sin secuelas, ni rencores ni venganza que no producen bienestar y alargan las dificultades para una convivencia en paz, alimento fundamental para tener buenas relaciones que nos unan en buenas ideas, costumbres e ideología que nos anime hacer,construir y no ha destruir. Discúlpeme San José Gregorio que sin querer e interpretado el dolor y el sentir de un gran porcentaje de sus paisanos me desvié y le he enviado un rosario de peticiones pero que según los estudiosos de el tema somos el 93% así que tiene el respaldo y por su bondad me creí capaz de ser un vocero en positivo lleno de esperanza.

Estoy tan emocionado con este evento y hoy como si fuese el día de su fallecimiento me permito citar el discurso de el Bachiller Pedro Rodríguez Ortiz uno de sus alumnos mas destacados en su Cátedra y supo expresar lo que fue un notable medico dejando huellas imborrables en positivo en Venezuela muy especialmente en Barquisimeto.

Con orgullo dejo las palabras

EN EL HOMENAJE DE LOS ESTUDIANTES DE MEDICINA AL DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ EN SESIÓN SOLEMNE EN EL CENTRO DE ESTUDIANTES DE MEDICINA

Señores:

La mayoría de mis compañeros ha querido que sea yo quien tenga la honra de manifestar en estos instantes de tristeza para la Ciencia y para la Patria, el profundo dolor que aqueja nuestros corazones, en esta hora en que venimos a regar con lágrimas y flores la tumba del querido maestro.

Perplejo todavía por la magnitud del acontecimiento, mi espíritu sólo puede decirle una oración: la del cariño y de la gratitud; esas dos rosas simbólicas que supo cultivar con manos de artífice, cuando desde la curul de su cátedra, nos enseñaba a ahondar la ciencia de Bichat y amar a la de Descartes.

¡Oh maestro!; desde el tugurio desmantelado donde el hambre y la miseria se abrazan a la humanidad doliente, hasta los salones aristocráticos donde se revuelca el galgo blanco del placer y la alegría, sollozan bajo la pesadumbre de tu ausencia. Ya no irás, como en mejores días, sobre tu frente la blanca aureola del saber y en tus manos la sustancia salvadora, a consolar el dolor de los que sufren.

Ya no irás con tu palabra evangélica, llena de energía y de entusiasmo, a fortalecer nuestros corazones y ha inculcarnos, como sabio ductor, esa honradez ínclita que debe regir la vida de todo profesional.

Ya duermes el sueño interminable…

La noche se cierne sobre tu fosa derramando su llanto de estrellas… mientras flores y lágrimas, flores de cariño, lágrimas de tus discípulos y de todo un pueblo agradecido, humedecen tu tumba para decirte: Adiós… ¡No el adiós del olvido, sino el adiós de los que aún te amamos!…

29 de junio de 1919

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país.

José Gerardo Mendoza Durán

