View this post on Instagram

Comerciantes informales del centro de Barquisimeto, manifestaron a Elimpulso.com que aunque están conscientes del riesgo que representa la COVID-19, esperan que las autoridades puedan ampliar los días de flexibilización. . Señalan que necesitan trabajar para llevar el sustento a sus hogares y aunque durante los 7 días de flexibilización tienen permitido laborar bajo los protocolos sanitarios correspondientes, los ingresos que perciben los gastan en la semana de cuarentena radical. . "Soy padre de 8 niños pequeños, trabajo como buhonero y pienso que por un lado esta bien lo que están haciendo para evitar la propagación del coronavirus pero también tienen que ponerse de nuestra parte, trabajamos 7 días y duramos 7 días sin trabajar, lo poquito que nos ganamos no los tenemos que comer", expresó Luis García, comerciante. . La misma opinión tiene Alberto Mujica, otro comerciante consultado por el equipo periodístico. . "Los 7 días que nos permiten trabajar se gana pero los 7 días de cuarentena se pierde la ganancia. Uno trabaja es para la comida", sentenció. . Texto y video: Enrique Suárez . Cámara: José Manuel Escalona . Lea más detalles en www.elimpulso.com . #Comerciantes #Flexibilización #Cuarentena #COVID19 #Coronavirus #Venezuela #Información #News #Noticias #ElImpulso #26Jun