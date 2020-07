InfografíaIMP El racionamiento eléctrico se incrementó en la última semana en Lara

La semana del 29 de junio al 5 de julio, los cortes se hicieron más frecuentes y duraron en promedio de 4 a 7 horas en varios sectores de Barquisimeto y Cabudare, según datos recabados por Elimpulso.com en colaboración con la sociedad civil Activos por la Luz @activosporlaluz.



El Kilovatín de Oro de esta semana con 35,27 horas sin luz le corresponde al sector de El Piñal, Pedregal, Parral y Fundalara Sur. No tuvieron sosiego, todos los días sufrieron cortes y solo el sábado 4 de julio, vivieron un recorte de casi 3 horas, el resto de los días el racionamiento se extendió por más de 5 horas, presentado su pico el domingo con 6 horas y 22 minutos.



Llega al segundo puesto, una zona que siempre está presente, la Av Lara con Capanaparo y la Urb. del Este. Fueron merecedores de este lugar por promediar 18,53% de la semana sin luz, producto de cortes diarios de más de 4 horas, a excepción del martes 30 de junio cuando no incluyeron horas en su estadística. Su domingo lo pasaron sin luz durante 6 horas y 29 minutos.



Para completar el podio está una comunidad de Cabudare, Las Acacias. Registró cortes de luz 6 dias, 5 de ellos por más de 4 horas. El miércoles 1 de junio, fue el único día que no tuvieron racionamiento, pero el jueves 2 de junio, tuvieron doble tanda, para sumar en total 6 horas y 54 minutos sin luz.



Entre el 29 de junio y el 5 de julio hubo un incremento de cortes eléctricos en frecuencia y duración diaria, en comparación a semanas anteriores cuando el promedio más alto llegó a ser de 22 horas sin energía eléctrica. Al respecto, las comunidades reiteran su petición al establecimiento de un horario que pueda ayudar a mejorar la situación y tomar previsiones para evitar el daño a sus equipos en casa.

Por su parte, Oswaldo Méndez, presidente del sindicato de trabajadores de Corpoelec en el estado Lara, declaró para Elimpulso.com que se debe instalar una Mesa Técnica conformada por trabajadores de la empresa, cuerpos de seguridad del estado y un representante de la gobernación del estado, para buscar reducir las horas de racionamiento de electricidad.

Sectores de Palavecino vivieron el domingo 5 de julio cortes de casi 7 horas y continuamente están siendo sacados del sistema eléctrico, comentó Méndez. Hay otras zonas donde el racionamiento no es diario, incluso hay otras que ni siquiera padecen los cortes, añadió



El premio Kilovatín se otorga cada lunes. Es un galardón que nadie quiere ganarse, porque se entrega a la comunidad que ha sufrido más horas sin electricidad en la última semana.



Usted puede postular su comunidad e informar cuántas horas se queda sin electricidad a través del Twitter en la cuenta @activosporlaluz.