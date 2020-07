René Rivas denuncia “campaña perversa” en su contra, que pone en peligro al gremio médico

Este martes el doctor René Rivas a través de una nota de voz difundida en grupos de mensajería instantánea denunció las amenazas que ha recibido y las posibilidades de ser detenido en las próximas horas, por declaraciones que hiciera en días pasados en referencia a insumos para el tratamiento de la COVID-19 en Lara.

René Rivas indicó que estas acciones fueron luego de instar a clínicas privadas en toda la entidad a proveer la dotación de equipos de bioseguridad a todo el personal médico que labora en sus instalaciones.

“Ante este hecho se ha desatado una guerra, para tratar de poner mi nombre en tela de juicio. Alerto al estado Lara, a Venezuela y al Mundo, que se ha desatado la llegada de los denominados alacranes al gremio médico, porque no he aceptado convalidar el nombramiento fraudulento de un Consejo Nacional Electoral o el pronunciamiento dictatorial del Ministro de la Defensa”, comentó Rivas en el audio.

Asimismo indicó que en la situación se encuentran involucrados médicos de la región para tratar de “pulverizar la junta directiva del Colegio de Médicos del estado Lara”.

“Van por la cabeza del doctor René Rivas cuando se sabe que mi desempeño ha sido netamente gremial”, advirtió el presidente del gremio médico en la región.

Rivas indicó que sigue al frente de la institución y asegura que las amenazas que recibe se convierten en fuerza “porque lo que ha hecho está dando su efecto”.

De igualmente indicó que mantiene su posición “porque considero que no he hecho nada que no esté apegado a la Ley del Ejercicio de la Medicina. Atentos colegas en cualquier momento se pueden dar situaciones a mi persona”.

El presidente del Colegio de Médicos del estado Lara alertó que “pronto sabrán quienes son los colegas que andan en este juego perverso de Nicolás Maduro y Carmen Meléndez, que quieren acabar con los gremios y sindicatos, en el estado Lara y Venezuela. Van por el Colegio de Médicos, por el Colegio de Abogados, van por el Colegio de Ingenieros, pero no vamos a permitir que esos alacranes destruyan nuestro gremio en el estado”.

En contacto telefónico con Elimpulso.com indicó que en las próximas horas revelará los nombres de los médicos que están detrás de esta campaña que intenta desprestigiarlo. Igualmente comentó que ha recibido el apoyo de gran parte del gremio en el estado Lara.