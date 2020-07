Presidenta de Bolivia anuncia que tiene COVID-19 #9Jul

“He dado positivo a COVID-19, estoy bien, trabajaré desde mi aislamiento. Juntos, vamos a salir adelante”, fueron las palabras de la presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, al confirmar que tiene el nuevo coronavirus.

En un mensaje difundido en su cuenta Twitter, Añez ofreció detalles de su condición de salud e informó que cumplirá cuarentena durante 14 días.

“Hemos estado trabajando por las familias bolivianas durante todo este tiempo y dado que la ultima semana muchos de ellos dieron positivo al coronavirus, me hice la prueba y también he dado positivo”, manifestó.

“Voy a estar en cuarentena durante unos 14 días hasta que me haga una nueva prueba para ver como estoy. Me siento bien, me siento fuerte y voy a seguir trabajando de manera virtual desde mi aislamiento y quiero agradecer a todos los bolivianos que trabajan por ayudar en esta crisis sanitaria”, sentenció.