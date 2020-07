Fedecámaras Lara pide ampliar horario laboral en los días de flexibilización de la cuarentena #13Jul

El presidente de Fedecámaras Lara, Giorgio Reni, manifestó este lunes 13 de julio que se debe revisar el horario laboral durante los días de flexibilización de la cuarentena, y pidió a las autoridades regionales considerar ampliarlo hasta las 3:00 de la tarde.

“Nos gustaría que se revisara el horario que se puso, porque el decreto nacional y a nivel de otros estados es hasta las 5:00 de la tarde, y aquí es hasta la 1:00 de la tarde. Si tienes menos horas de actividad comercial vas a tener más acumulación de personas en el transporte público, así como en los lugares donde asisten las personas a esas actividades. Es más conveniente tener más horas laborales en los días de flexibilización”, declaró Reni a Elimpulso.com

En este sentido, dijo que estarían “conformes” con que se pueda extender el horario hasta las 3:00 de la tarde, acotando que los empresarios están “sobreviviendo” ante la recesión económica que se ha agravado por la pandemia de la COVID-19.

“No solamente es el aparato productivo y lo que has dejado de vender en el modo supervivencia en el que nos encontramos, tambien es tener ingresos suficientes para continuar pagando salarios. Se decía que una empresa del sector industrial podía aguantar dos meses pagando los mismos sueldos que tenía antes de la cuarentena, me imagino que ahora habrán muchas más empresas que no pueden seguir pagando, otras que estarán cerrando temporalmente o permanentemente y eso le va a traer consecuencias a la sociedad venezolana”, afirmó.

Por último, el presidente de Fedecámaras Lara planteó algunas sugerencias a las autoridades para contribuir con el desarrollo y recuperación de la económica del país, en medio de la situación de salud actual.

“La sugerencia sin ser experto en el área, es que tienen que reunirse con expertos médicos aunque no se si lo están haciendo porque eso no se divulga, para actuar de la manera más sensata como han hecho en otros países, en otros países ha habido ayuda desde el Estado a las personas mas vulnerables de la sociedad con montos de dinero que los ayudan a sobrevivir, otra medida que han tomado es la suspensión del pago del impuesto a las empresas pequeñas y medianas, con el compromiso de pagarlo más adelante. También es necesaria la conformación de una unidad superior entre iglesias, sindicatos, gobiernos y empresarios, que todos nos unamos para buscar soluciones ”, sentenció.