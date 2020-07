Psicólogos aseguran que el 40% de los pacientes sufren de ansiedad #20Jul

La doctora Aisquel Machado, especialista en psiquiatría, asegura que del 100% de las consultas a nivel mundial, el 40% de los pacientes sufre de ansiedad, el 40% de depresión y el 20% de otros trastornos mentales.

“El encierro en sí mismo no es saludable para el ser humano y las consecuencias que puede traer el aislamiento no son saludables. Somos seres gregarios que vivimos en grupos, que nos hace bien y disminuye la ansiedad hablar con otras personas. Entonces, para los que viven solos y que ya estaban diagnosticados con ansiedad, han experimentado sus niveles de ansiedad”, explica Machado, quien añade que no solo ha aumentado la ansiedad sino también lo que se denomina Trastorno de Estrés Agudo.

Machado aseveró que entre sus pacientes los casos de ansiedad han aumentado en un 20% en comparación con el porcentaje previo a la cuarentena social.

“A veces las personas creen que por tener ansiedad padecen del trastorno, pero hay una línea delgada que marca la diferencia. Por ejemplo, si una persona tiene una entrevista de trabajo y se siente ansiosa, eso no se cataloga como un trastorno de ansiedad. Para sufrir del trastorno debes cumplir ciertos parámetros que se identifican ya como trastorno: el paciente tiene limitaciones para practicar sus rutinas diarias y entran en un estado de crisis“, explicó la experta.