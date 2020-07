AvanceIMP Concurrida movilización en la avenida Libertador este miércoles #22Jul

View this post on Instagram

Este miércoles 22 de julio se evidencia una importante movilización de personas y tránsito vehicular en la avenida Libertador a la altura del sector Pata e' Palo. En esta arteria vial se han instalado puntos de control por parte de las autoridades regionales, lo que ha generado colapso vial en la zona. En estaciones de servicio ubicadas en el lugar de resgistran largas colas de motos y camiones cisternas a la espera de poder abastecerse de combustible. Este es el tercer día de cuarentena radical bajo el esquema 7×7 en Lara, y el horario de circulación es de 7:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, como parte de las medidas para evitar la propagación de la COVID-19. . Texto: Enrique Suárez . Cámara: José Enrique Arévalo . Lea más detalles en www.elimpulso.com #Cuarentena #COVID19 #Coronavirus #Venezuela #Información #News #Noticias #ElImpulso #22Jul