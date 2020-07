Delsa Solórzano: No participo en fraudes, no le hago comparsa a la dictadura #25Jul

Delsa Solórzano, la diputada a la Asamblea Nacional, denunció este sábado 25 de julio que los “alacranes” están preparando una farsa electoral, la cual está pautada para el 6 de diciembre.

A través de su cuenta de Twitter, comentó: “Los alacranes andan corriendo una lista de una supuesta ‘alianza democrática parlamentaria’, con la finalidad de participar en el fraude electoral convocado para el 6 de diciembre“.

Además, mencionó que han utilizado su nombre como una trampa, con la que intentan distraer y desprestigiar a quienes luchan firmemente por la libertad del país.

Dijo que los venezolanos la conocen, por ende, “jamás me prestaría para eso y no sostengo ningún tipo de reuniones con esas personas que han sido cómplices de la satrapía a la que me opongo y combato con firmeza“.

“Cuando hay Estado de Derecho, difamar es un delito. Lamentablemente vivimos en dictadura y estos alacranes creen que pueden seguir actuando impunemente”, detalló.