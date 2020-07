AvanceIMP Masiva concurrencia en la carrera 21 este lunes #27Jul

View this post on Instagram

Ante la nueva jornada de flexibilización de la cuarentena establecida en 7 por 7, por el régimen de Nicolás Maduro, ante la COVID-19, barquisimetanos y personas de otros municipios de la entidad coparon las calles del centro de la ciudad, específicamente la carrera 21. La arteria centrica, conocida por ser una zona comercial estuvo repleta de personas que esperaban en las afueras de los establecimientos para realizar sus compras de alimentos y cosas de uso personal. Sin embargo la vigilancia en la zona era casi inexistente esta mañana, por lo que trabajadores de varios de los locales se dieron a la tarea de mantenernel distanciamiento social, norma establecida por la OMS, para prevenir el contagio del coronavirus. Trabajadores del sector, aseguraron que la presencia masiva de personas se debe a la habilitación de unidades de transporte desde otros municipios, lo que permite que oriundos de otras localidades vecinas, puedan llegar al centro de Barquisimeto a comprar. Texto y reporte: Yorvi García Lea más noticias en www.elimpulso.com #Cuarentena #Flexibilización #Barquisimeto #Carrera21 #Comercios #Colas #DistanciamientoSocial #Covid19 #Medidas #Lara #Información #ElImpulso #27Jul