Así transcurrió el primer día de la nueva jornada de radicalización de cuarentena en Lara #3Ago

#Avance IMP Este lunes las alcabalas de organismos del estado solicitando salvoconductos, no fueron instaladas este lunes, al menos en el este de la ciudad, a propósito del inicio de la cuarentena radical prevista en el Plan 7+7 implementado por el régimen para la lucha contra la COVID-19 en todo el país. Pocos peatones y vehículos marcó el inicio de la jornada de este lunes que inició con lluvia en todo Barquisimeto. Las pocas personas que transitan el este de la ciudad aprovecharon para salir a hacer diligencias hasta las 2 de la tarde de acuerdo al horario que Carmen Meléndez anunció el domingo y que regirá la semana de cuarentena radical en todo el estado Lara. Reporte: Brian Vidal Lea más información en www.elimpulso.com #Avance #Regionales #CuarentenaRadical #SinAlcabalas #Salvoconducto #SemanadeCuarentena #Plan7+7 #Noticias #Información #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #News #3Ago