FOTOS ¿Habrá que esperar hasta el 14 de enero? Plaza de Santa Rosa sumida en el abandono #3Ago

Pareciera que a quienes compete mantener limpio y en buen estado el ornato público en Barquisimeto, se les olvidó que después del 14 de enero el pueblo de Santa Rosa se mantiene con vida y debe continuar recibiendo el debido mantenimiento de sus áreas.

La representativa e histórica Plaza Bolívar hoy se encuentra en un estado de abandono y lamentablemente es la basura lo que más se resalta en estos espacios, sin contar que aún se visualizan adornos navideños.

En las fotografías realizadas por el equipo periodístico de Elimpulso.com se refleja tal deterioro y descuido.

Los residuos, la suciedad y la maleza sin cortar, dan una imagen opaca a la plaza, pero ¿Dónde están las autoridades? es la pregunta que se hacen los vecinos del sector, quienes manifiestan que la alcaldía se olvidó “hace tiempo” de pasar por este lugar.

Algunos incluso cuentan que, por iniciativa propia, toman sus cepillos de barrer para “hacer el trabajo que la alcaldía no hace”.

Misma situación se puede detallar en la entrada del poblado, donde el monte le quita los vistoso y deja mucho qué pensar, sobre todo para turistas.

En reiteradas oportunidades, a través de El Impulso los santarroseños se han quejado de que las autoridades “solo se recuerdan” del pueblo en enero, más no así en no en todo el año. No obstante, poco y nada es la respuesta que reciben ante las denuncias.