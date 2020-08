Maduro: Los escuálidos están diciendo que el que está hablando no es Diosdado, son unos “imbéciles” #3Ago

Este lunes 3 de agosto, el presidente de la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente Diosdado Cabello realizó un contacto con Nicolás Maduro, lo que desencadenó reacciones en Twitter ante el tono de voz del funcionario del régimen.

Por su parte, Maduro respondió a quienes a través de las redes sociales aseguraban que no era Diosdado Cabello quien hablaba en el contacto telefónico.

“Ya los escuálidos están diciendo que el que esta hablando no es Diosdado, son unos imbéciles, no es Diosdado ¿Quién es entonces? ¿Guaidó? ¿Leopoldo López? ¿Ramos Allup? No sean imbéciles. Tremenda batalla Diosdado”, afirmó durante una videoconferencia con la dirección nacional del PSUV.

Durante la conversación, Cabello aseguró que se encuentra culminando tratamiento ante la infección por el nuevo coronavirus.

“Hoy estoy terminando la fase de tratamiento y esperando una evaluación. Y hoy no pudimos salir en vivo porque estamos todavía con parte del tratamiento que casualmente hoy estamos terminando”, afirmó Cabello.

Tras las palabras del funcionario, Maduro señaló: “Tienes que saber que te queremos mucho y nos haces falta, pero termina de recuperarte con tranquilidad poco a poco no hay apuro Diosdado”.

Maduro asegura que son unos “imbéciles” quienes afirman que no es Diosdado el que habló por teléfono hace minutos #3ago pic.twitter.com/JJivBt5HSI — Sergio Novelli (@SergioNovelli) August 3, 2020

Maduro afirma hablar vía telefónica con Diosdado Cabello (quien asegura que sigue en tratamiento, y a quién se le nota la voz bastante afectada) #3ago pic.twitter.com/J524NypfnR — Sergio Novelli (@SergioNovelli) August 3, 2020