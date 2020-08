VÍDEO: Denuncian mala alimentación y tratos inhumanos en la Villa Bolivariana #3Ago

Luego de un trabajo de investigación que realizó el equipo periodístico de Elimpulso.com sobre las condiciones en las que viven las personas aisladas en la Villa bolivariana de Barquisimeto, los familiares siguen denunciando los malos tratos por funcionarios de seguridad que laboran en este centro de aislamiento.

Aunque pidieron no ser mencionados por temor a represalias, los familiares aseguraron al equipo periodístico de Elimpulso.com que sus parientes siguen perdiendo mucho peso debido a la mala alimentación.

“El trato es inhumano. Los que estan allí están pasando hambre. Mi hija está muy delgada. Me dice que solo le dan una arepa con mortadela en la mañana y arroz con frijoles chino en el almuerzo. No dan jugos y tampoco hay agua potable. El llamado es a Carmen Meléndez a que esté pendiente de lo que sucede allí”, manifestó Beatriz Ramos, madre de una de las persona que se encuentra aislada en ese centro asistencial.

Por su parte, Carolina Gómez, esposa de una de las personas que se encuentra también en este centro de confinamiento, señaló que muchas de las personas son castigadas por informar a sus familiares lo que sucede dentro de la Villa bolivariana de Barquisimeto.

“Mi esposo me dice que una persona que comparte con él la habitación lo han golpeado mucho porque los funcionarios de seguridad se enteraron que uno de sus familiares se quejó con los medios de comunicación. Eso no puede ser, ellos no han cometido ningún delito, tampoco son delincuentes para que lo maltraten así”, señaló Gómez.

Es importante mencionar que durante el fin de semana Carmen Meléndez inauguró el Centro Centinela Doctor José Gregorio Hernández para pacientes asintomáticos de COVID-19, ubicado en una de las torres de la Villa Bolivariana de Barquisimeto. Hasta ahora ninguna fuente oficial ha desmentido las denuncias formuladas por los familiares de pacientes.