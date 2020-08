Freddy Bernal se aísla y espera resultado de la prueba PCR #9Ago

A través de su cuenta en Twitter, Freddy Bernal, “protector” del régimen de Nicolás Maduro en el estado Táchira, anunció este sábado en la noche que presenta síntomas de coronavirus.

Bernal indicó que se encuentra aislado y está a la espera de la prueba PCR.

“Pueblo del Táchira. Les habla Freddy Bernal. Quiero informar responsablemente que desde hace unas 48 horas he sentido algunos síntomas como fiebre y dolor de cabeza intenso, por lo que he coordinado con la Dirección Pública de Salud del estado. Me aísle de inmediato y me he sometido a la prueba PCR de la cual estoy esperando el resultado”, reveló.