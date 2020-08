OPINIÓN Se busca un Emprendedor: La Creatividad Práctica (Parte I) #11Ago

“La Creatividad es el proceso de ser sensible a los problemas, a la deficiencias, a las lagunas del conocimiento, a los elementos pasados por alto, a las faltas de armonía, etc. Resumir una información válida. Definir las dificultades e identificar el elemento no válido. Buscar soluciones. Hacer suposiciones o formular hipótesis sobre las deficiencias. Examinar y comprobar dichas hipótesis y modificarlas si es preciso, perfeccionándose y finalmente comunicar los resultados”

Torrance

Continuando con la entrevista a Hubert Jaoui, nos encontramos que le piden que explique si su teoría de la creatividad es aplicable en las empresas, a lo que él señala que para responder tratemos de centrarnos en un acrónimo simple “Papsa”. La primera “P” expresa la etapa de percepción del problema, particularmente relevante cuando se trata de expertos, lo que sucede todos los días en la empresa. Kant lo había dicho: para un martillo toda cosa tiene la forma de un clavo. Asimismo, la limitación de los expertos es tender a ver la realidad a través de los lentes de su formación y su criterio. Son incapaces de comprender el mundo en su complejidad. Es fundamental limpiar primero los hilos perceptivos para ver, comprender, oler, saborear y saborear el contexto en el que se opera. Más tarde llega la fase de análisis. Muchos problemas hoy, tanto económicos como políticos, no tienen posibilidad de encontrar solución, porque no hemos podido desarrollar un análisis adecuado.

Inmigración, violencia de género, pobreza, conflictos: al no haber identificado los criterios que deben orientar la acción, sigue siendo imposible mirar al futuro con confianza.

Ahora que estamos todavía, solo en la segunda etapa del método, queremos que nos diga, en qué consiste la tercera etapa. En este sentido Hubert Jaoui señala, que estamos en la segunda “P”, la producción. Para nuestra mentalidad latina parece un juego. Una vez planteado un problema “x”, se trata de idear las soluciones más adecuadas. Nuestra flexibilidad y fluidez cultural y antropológica nos hacen más aptos y preparados que los alemanes, solo para dar un ejemplo, en el campo de las posibles respuestas. Pero, y aquí es donde viene la dificultad, como estamos viendo en este momento de grave crisis institucional y política, llega la “S”, la cuarta etapa. La solución. Los expertos vuelven a entrar en juego, nunca dando peso a las propuestas de solución que desconocen, considerándose perjudiciales por impracticables.

En este punto entra en juego Piaget. ¿Es realmente necesario recurrir a un presupuesto tan exigente?

Te lo explicaré en resumen señala Hubert Jaoui . El psicólogo suizo, que ha trabajado toda su vida en el desarrollo de la inteligencia del niño, da una definición esclarecedora: “comprender es inventar”. Entonces, antes de empoderar a los ejecutivos para que apliquen una “idea, es necesario verificar que la han entendido realmente y la han hecho propia. De lo contrario, esa idea será literalmente “asesinada”, en lugar de practicada. Y llegamos a la última etapa del método, estamos en la “A” de la acción, sin la cual los esfuerzos. se convertirán en ejercicios vacíos. Muchos, diría demasiados ejecutivos y gerentes, piensan que después de tomar una decisión, su tarea está terminada. “he pensado, encontrado y luego decidido, ahora – dicen volviéndose hacia los colaboradores – depende de ustedes. ¡Nada de más equivocado! También en este caso, es necesario usar la imaginación y la creatividad para evitar sabotajes y sortear obstáculos. Reflexionemos: cada vez que una organización o una institución toma decisiones valientes, coloca una serie de trampas que inevitablemente conducen a la renuncia. Por otro lado, como sabemos, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones.

