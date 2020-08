AvanceIMP Colas sin distanciamiento coparon bulevar de la 20 este lunes #24Ago

View this post on Instagram

Largas colas de personas coparon las aceras del bulevar de la avenida 20 este lunes, en el inicio de una nueva semana de flexibilización de cuarentena 7+7, establecida por las autoridades ante la pandemia de la COVID-19 en Venezuela. Las calles del centro de la ciudad, lucieron repletas. Ciudadanos aprovecharon la flexibilzación para acercarse a la zona comercial a realizar sus compras y operaciones bancarias. Una larga cola de adultos mayores permanecía sin cumplir con la norma de distanciamiento en el Banco de Venezuela, ubicado en la calle 31 con avenida 20 y frente a ella, otra fila de abuelos esperaba por entrar al Banco Bicentenario. Poca vigilancia policial se observó en la zona, mientras que comercios dedicados a la venta de ropa, calzado, electrodomésticos, entre otras, reabrieron sus puertas tras varios días sin poder laborar. Texto y reporte: Yorvi García Lea más noticias en www.elimpulso.com #Regionales #Avance #Bulevar20 #Avenida20 #Colas #Bancos #Comercios #Centro #Barquisimeto #Flexibilización #Cuarentena #Noticias #News #ElImpulso #Información #24Ago