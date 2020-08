OPINIÓN Lectura: Alineadas #25Ago

La noche del sábado 15 de agosto del 2020, dada la hora aproximada de las 8 pm., se registró en el cielo un singular fenómeno nunca observado. Se trata de 22 cuerpos ponderables, como no titilaban, presumo sean planetas y no estrellas. Lo maravilloso del suceso era la velocidad a la cual se desplazan, alineadas en fila india, conservando la distancia que las separaba una de otra. Los cuerpos ponderables, sean estrellas o planetas, se mueven en línea recta con velocidad uniforme en sus órbitas.

Estos cuerpos a la alta velocidad que se movían no deben pertenecer al sistema regulado de nuestro sistema solar uniforme, aunque conservaren el movimiento lineal que rige para todas las órbitas que siguen tanto planetas como estrellas. No se debe pensar, tampoco, que correspondan a otro sistema que no sea el solar porque ello supone la existencia de una estrella en torno al cual se estuviesen moviendo los cuerpos alineados. Y como las estrellas son siempre más grandes y tienen, como el Sol, luz propia; los planetas, por el contrario, son cuerpos opacos cuya iluminación es producida por la acción de la energía en las partículas gaseosas de sus atmósferas.

La razonada exposición anterior, hace suponer que el fenómeno comentado no tiene precedentes en la historia astronómica de la humanidad. Y como la velocidad de esos cuerpos excede con creces la ya clásica idea que nos hemos formado del movimiento uniforme moderado, su acelerada movilidad contrasta con el espectáculo de los puntos de luz, aparentemente inmóviles, de aquel cielo estrellado de esa noche, por donde esos cuerpos extraños y veloces que se desplazaban del suroeste hacia el noreste, los rebasaban ampliamente con su acelerado movimiento lineal. Es posible que la ciencia tenga para este fenómeno alguna denominación. De todas maneras fue un hecho espectacular que nos asombró a un buen número de vecinos que sorprendidos manifestábamos esa noche, en la oscuridad, nuestras expectantes emociones.

Carlos Mujica

