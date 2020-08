Prociudadanos inscribió a más de 560 candidatos para las cuestionadas elecciones del 6D #26Ago

El coordinador nacional del Movimiento Prociudadanos, Leocenis García, asistió con miembros de su partido a la sede del Consejo Nacional Electoral para postular a sus candidatos a las cuestionadas elecciones del 6 de diciembre.

El Movimiento Prociudadanos postuló más de 560 candidatos en todo el país, y presentó como única propuesta, una reforma constitucional que promueva una nueva elección presidencial.

En declaraciones a los medios, Leocenis García volvió a exhortar al régimen de Maduro a pedir la observación de las Naciones Unidas en el venidero proceso electoral.

“Acabamos de consignar ante el CNE todos los candidatos de Prociudadanos a la AN. No hay estado del país dónde no llevemos candidatos. Abajo este régimen que mata de hambre a los más pobres del pueblo”.

Asimismo, el político le hizo un llamado a la ciudadanía venezolana a participar en las elecciones y “hacer valer sus derechos como venezolanos”.