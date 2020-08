Ministerio Público solicitó a la Interpol emitir alerta amarilla ante desaparición de Carlos Lanz #28Ago

El Ministerio Público solicitó a la Interpol que emita una alerta amarilla por la desaparición del profesor Carlos Lanz, quien se ha desempeñado como asesor del Ministerio de Educación del régimen de Nicolás Maduro, según informó este viernes 28 de agosto Tarek William Saab, en rueda de prensa.

El Fiscal General del régimen, destacó que esta alerta amarilla es específica para localizar a las personas que desaparecen en su país de origen y ofreció detalles de la investigación que iniciaron tras su desaparición, el pasado 8 de agosto.

Tarek William Saab: Debo destacar que hemos solicitado a Interpol que coloquen una notificación amarilla, que es específica para localizar a personas que han desaparecido en su país de origen — MinPublicoVE (@MinpublicoVE) August 28, 2020

“Tenemos la información certera de que su teléfono celular tuvo conectividad dentro de su casa a las 11:30 am de ese día y luego ya no volvió a activarse”, indicó Saab, quien añadió que manejan la hipótesis de un secuestro, pues asegura, se determinó que Carlos Lanz salió de su vivienda de forma voluntaria y no hay evidencias de violencia, testigos, ni amenazas previas.

“Estas afirmaciones se hacen con base en las aproximadamente 60 diligencias de investigación realizadas hasta la fecha, entre entrevistas, experticias forenses, análisis de telefonía, revisión de movimientos migratorios, pruebas de polígrafo, entre otras”, añadió Saab.

Tarek William Saab: Hemos recibido apoyo de Interpol, para realizar algunas pesquisas de interés para la investigación — MinPublicoVE (@MinpublicoVE) August 28, 2020